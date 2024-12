Google Pixel 9a na żywo. Nie jest piękny, ale ma swoje zalety

Smartfony Google Pixel 9 okazały się całkiem udanymi modelami. Według szacunków analityków sprzedają się cały czas całkiem nieźle, co w gruncie rzeczy nie powinno dziwić. Google poprawiło większość bolączek, na czele z czytnikiem linii papilarnych czy kwestią przegrzewania się procesora. Całkiem nieźle radzi sobie bateria, a nowy model 9 Pro w standardowym rozmiarze powiększył grono potencjalnych użytkowników. Dlatego też spore nadzieje wiązaliśmy z nadchodzącą budżetową wersją Pixela 9a, która jednak przejdzie spore zmiany.

Google Pixel 9a jest brzydki

Największa z nich będzie dotyczyła kwestii aparatów. Ku zaskoczeniu wszystkich Google zrezygnowało z charakterystycznej belki aparatów na rzecz znacznie mniejszej wyspy. Co więcej nawet specjalnie nie wystaje ona z obudowy i sprawia, że plecy telefonu są praktycznie płaskie. Wygląda na to, że gigant zamierza w praktyce przetestować swoje zapowiedzi dotyczące możliwości przetwarzania obrazu przez procesor Tensor. Jeden z inżynierów Google'a stwierdził, że za jakość zdjęć w coraz większym stopniu odpowiada obróbka, przez co można pozwolić sobie na pewne kompromisy w kwestii jakości samych sensorów i obiektywów. Pixel 9a będzie zatem pierwszym smartfonem Google, który wcieli te zapowiedzi w życie. Ciekawy jestem czy recenzenci będą równie entuzjastycznie nastawieni do tego rozwiązania.

Najnowsze zdjęcia nie przynoszą poza tym żadnych przełomowych informacji. Wielkość i specyfikacja tego modelu jest mniej więcej znana. Będzie on bardzo podobny do innych modeli z serii Pixel 9, z płaską ramką oraz ekranem AMOLED pokrywającym całą przednią część smartfona. Co więcej ma to być nadal ekran 120 Hz, którego np. Apple nie stosuje w swoich bazowych iPhone'ach. Urządzenie zostanie też wyposażone w procesor Tensor G4, czyli ten sam co w obecnych modelach, ale ze starszym modemem 5G. Oszczędności zatem są, ale poza aparatami nie są to jakieś duże zmiany. Pytanie ile będzie kosztował Pixel 9a pozostaje jednak nadal bez odpowiedzi.