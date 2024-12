Smartfony Pixel zyskają przydatną funkcję. Pokażą temperaturę

Wszystkie smartfony Pixel z procesorami Tensor posiadają szereg czujników temperatury. Nie tylko przy samym procesorze, ale również przy baterii i innych elementach. Dane te można odczytać aplikacjami diagnostycznymi (jak np. CPU-Z) ale teraz dostępne będą również z poziomu ustawień. W zasadzie będzie to średnia temperatura odczytana z kilku sensorów, która ma pomóc w diagnostyce naszego smartfona.

Pixel kiedyś się przegrzewał

Procesor Google Tensor nie należy do najchłodniejszych. Produkowany przez Samsunga układ potrafił się całkiem mocno nagrzewać, ale w ostatnich latach Google zrobił na tym polu spory postęp. W Pixelu 7 zaraz po premierze było bardzo źle, nawet proste czynności, jak robienie zdjęć, potrafiły sprawić, że telefon nabierał wysokiej temperatury. Jednak od aktualizacji do Androida 14 problem był już znacznie rzadszy, prawdopodobnie coś mocno poprawiono w kwestii zarządzania energią, bo poprawił się też czas pracy na baterii. Na Androidzie 15 mam wrażenie, że jest nawet jeszcze nieco lepiej.

Nie zmienia to jednak faktu, że czasami problem z przegrzewaniem może się pojawić, dlatego miło, że Google dorzuca pomiar temperatury w podstawowych ustawieniach. Co więcej poinformuje nas też kiedy temperatura jest za wysoka i co można zrobić aby ją obniżyć. Wszystkie Pixele powinny dostać niedługo aktualizację aplikacji Pixel Troubleshooting, która wprowadzi nowy wygląd okienka "Temperatura urządzenia". Taką opcję można znaleźć w Ustawienia - Bateria - Diagnostyka baterii i wybierając przycisk "Telefon jest bardzo ciepły". Do tej pory było tam tylko krótkie powiadomienie, teraz mamy wykres temperatury wraz z przedziałami i dokładną wartością, tak jak widać to na obrazku poniżej.

Temperatura telefonu może być w jednym z czterech stanów:

Zimna - Szacowana temperatura telefonu jest niższa niż normalnie. Może się nagle wyłączyć;

Normalna - Ta szacowana temperatura jest typowa dla normalnego użytkowania telefonu;

Ciepła - Twój telefon jest lekko ciepły, ale jest to normalne podczas użytkowania. Aby zapobiec dalszemu wzrostowi temperatury, jasność ekranu i prędkość sieci mogą zostać zmniejszone;

Podniesiona - Szacowana temperatura telefonu jest wyższa niż normalnie. Telefon spróbuje się ochłodzić, tymczasowo ograniczając wydajność i wstrzymując niektóre funkcje.

Telefon może też dać nam podpowiedź co zrobić aby doprowadzić temperaturę do normalnych wartości. W zależności od obecnego stanu, może zalecić aby schłodzić telefon i zapewnić mu przepływ powietrza, zamknąć aplikacje, które zużywają dużo energii, takie jak gry lub strumieniowe przesyłanie wideo czy pozwolić telefonowi odpocząć i rozgrzać się przez kilka minut przed wykonywaniem wymagających zadań, takich jak granie lub rozmowy wideo jeśli jest zbyt zimny. Nie są to pewnie odkrywcze porady, ale miło, że Google zadbał nawet o takie detale.