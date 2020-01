System od Google diagnozuje raka piersi. Lepiej od lekarzy

Google jest jednym z liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji - to pewne. Oprócz jej typowo konsumenckich zastosowań, gigant aktywnie rozwija również takie systemy, które są przeznaczone do znacznie "poważniejszych" rozwiązań. Okazuje się, że DeepMind (należący do Google od 2014 roku) stworzył z badaczami z Wielkiej Brytanii i USA wytworzył sztuczną inteligencję trafnie rozpoznającą raka piersi. Jest w tym lepsza od człowieka.