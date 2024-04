Google reklamuje nowy smartfon. Problem w tym, że oficjalnie jeszcze go nie ma

Jak informuje serwis GSMArena, jeden z kanałów na YouTube zwraca uwagę na nowe reklamy usług komórkowych oferowanych przez Google. Na zamieszczonym poniżej wideo mamy widzieć smartfon, który jeszcze oficjalnie nie został zaprezentowany – to Google Pixel 8a.

Jeśli wierzyć wideo, Google się nieco pospieszyło i pokazało w swoich materiałach telefon, o którym mówiło się już w zeszłym roku, ale wciąż nie miał swojej premiery. O Google Pixel 8a wiemy już, że będzie wyposażony w praktycznie identyczny ekran OLED jak flagowy model z odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością 2400 x 1080 pikseli i maksymalną jasnością 1400 nitów Pixel 8a otrzyma ten sam procesor co flagowe modele, czyli w tym przypadku Tensor G3.

To spory postęp w porównaniu do modelu G2, bo mamy tu przede wszystkim nowsze rdzenie ARM i zamiast 8, jest ich 9 w układzie 1+4+4, co zapewnia lepszą wydajność. Dostaniemy też lepsza GPU - Mali-G715 oraz sprzętowe wsparcie dla kodeka AV1. Jedyna zmiana ma dotyczyć obudowy samego procesora, która wykonana zostanie w innej technologii niż w modelach 8/8 Pro. I to właśnie tę obudowę mamy widzieć na reklamie. Układ aparatów przypomina to, z czym mamy do czynienia w Pixel 8, ale brakuje to mikrofonu, co wskazuje na inny model.

Google Pixel 8a – o telefonie wiemy już niemal wszystko

Warto też przypomnieć, że Google Pixel 8a może być pierwszym, który oficjalnie trafi do sprzedaży w naszym kraju. Świadczyć mają o tym dokumenty na temat napraw gwarancyjnych. Te są przygotowane przez Google i udostępniane w językach i regionach, w których prowadzona jest oficjalna sprzedaż urządzeń Google Pixel. I to właśnie przy okazji informacji gwarancyjnych na temat Pixel 8a dowiadujemy się, że smartfon ten pojawi się także w Polsce.

Pozostałe nowe kraje, w których może pojawić się ten smartfon to Czechy, Estonia, Węgry, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja oraz Słowenia. Jak będzie w rzeczywistości? Dowiemy się, gdy Google zdecyduje się zaprezentować światu ten model. Być może będzie miało to miejsce już w przyszłym miesiącu w ramach konferencji Google I/O, która rozpocznie się 14 maja.