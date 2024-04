Jedną z zalet ekosystemu Apple jest całkiem sprawnie działająca sieć Find My, pozwalająca kontrolować lokalizację wszystkich urządzeń do niej podpiętych, a także błyskawicznie reagować na kradzież czy zgubienie. Posiadacze Androidów co prawda od lat mają dostęp do podobnej technologii, ale je działanie jest mocno okrojone w porównaniu z jabłkową konkurencją. To ma rzekomo zmienić się już niebawem, za sprawą sporej modernizacji sieci Google Find My Device.

Start pełnoprawnego Google Find My Device jeszcze w tym tygodniu?

Jak donosi portal 9to5Google, już za 3 dni ma oficjalnie ruszyć możliwość dokładnego lokalizowania urządzeń z Androidem, nawet w trybie offline. W grę wchodzą smartfony tablety oraz akcesoria kompatybilne z technologią Fast Pair, takie jak słuchawki czy lokalizatory. Wiemy to z maila, przesłanego do użytkowników – jego treść sugeruje, że zapowiadana od dawna funkcjonalność ruszy 7 kwietnia.

Źródło: Depositphotos

Szczegóły płyną także od blogera AssembleDebug, który w wersji beta Usług Google Play doszukał się w działającej zakładki Find My Device. Nie jest ona jednak aktywna od strony Google, bo gigant oficjalnie nie ogłosił jeszcze daty premiery. Na ten moment posiadacze urządzeń z Androidem muszą więc wciąż polegać na dotychczasowym sposobie, który nie dość, że wymaga spełnienia określonych warunków (zalogowane konto Google, zapas baterii, włączona lokalizacja), to i nawet po ich spełnieniu bywa wadliwy.

Jeśli informację się potwierdzą, to Google w końcu dogodni Apple pod względem komfortu lokalizowania zagubionych urządzeń. Czy tak będzie? Dowiemy się już w niedzielę.

Stock image from Depositphotos