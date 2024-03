Wielka konferencja Google już za 2 miesiące. Co na niej zobaczymy?

Google I/O 2024 rozpocznie się 14 maja

Google I/O to konferencja głównie dla deweloperów, ale już tradycyjnie jak co roku w pierwszej prezentacji gigant pochwali się nowościami jakie szykuje w najbliższych miesiącach. Szczegółów na ten temat jeszcze nie znamy, ale można bezpiecznie założyć, że najważniejszym elementem będzie sztuczna inteligencja. W ostatnich miesiącach Google bardzo intensywnie pracuje nad rozwojem swoich projektów z tym związanych, w tym modeli Gemini oraz Gemma, które wyglądają bardzo obiecująco. Można też oczekiwać, że firma zapowie jak sztuczna inteligencja wpasuje się w jej produkty i jakie nowe możliwości zapewni w ich rozwoju. Będzie zatem pewnie sporo o przyszłości Androida, Mapach, Gmailu czy rozwiązaniach ułatwiających pracę.

Nie mamy też wątpliwości, że za 2 miesiące Google zaprezentuje nowe smartfony. Niemal na pewno swoją premierę będzie miał wtedy Pixel 8a, czyli budżetowa wersja obecnego flagowca. Wedle plotek powinien pojawić się też nowy Pixel Fold, tym razem znacznie bardziej dopracowany i o nieco mniejszych wymiarach. Innych przecieków póki co nie ma, ale Google bynajmniej nie planuje ograniczać swojego portfolio sprzętowego. W ostatnich latach jest wręcz przeciwnie, a Nest Hub z pewnością nie pogardziłby jakąś nową wersją, może z niekoniecznie tak dużym ekranem jak Pixel Tablet.

Przy okazji zapowiedzi konferencji, na stronie gdzie deweloperzy mogą zarejestrować swoją obecność, pojawiła się prosta łamigłówka - Brake The Loop. To gra polegająca na takim ułożeniu drogi dla kulki aby przeleciała z punktu A do punktu B. Jeśli zatem macie kilka luźniejszych minut w pracy to można pobudzić swoje szare komórki do myślenia. Konferencja otwierająca Google I/O będzie oczywiście transmitowana, w kalendarzach możecie zaznaczyć datę 14 maja 2024, godz. 19:00.