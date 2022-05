W listopadzie ubiegłego roku, bez większych zapowiedzi, Google zaczęło wprowadzać zmiany w swoim sklepie Play na komputerach. Początkowo zmiany te dotyczyły wyłącznie koreańskiej wersji strony (choć można było kombinować z linkami, by wyświetlała się też w innych regionach). Teraz, nowa wersja Google Play dociera także do nas i prawdopodobnie odświeżony interfejs pojawił się i u Was. Strona sklepu przypomina doświadczenie znane z urządzeń mobilnych. Miało być minimalistycznie, wygodnie i przede wszystkim - funkcjonalnie. Sklep zrezygnował całkowicie z paska bocznego z podziałem na kategorie: Rozrywka, Aplikacje, Filmy, Książki. Zostały one przeniesione na górę wraz z nieco zmodyfikowaną listą: Gry, Aplikacje, Filmy, Książki, Dla dzieci. Tuż pod kategoriami możemy skorzystać z filtrowania na podstawie typu urządzenia: telefon, tablet, TV, Chromebook.



Zmianie uległa również sama strona produktowa gier, aplikacji i innych cyfrowych treści dostępnych w Google Play. Pełnoekranowa karta z podstawowymi informacjami jest czytelna i prosta w obsłudze. Zrzuty ekranu, opinie i recenzje, możliwość instalacji bezpośrednio z komputera i kontakt z deweloperem są widoczne i na pierwszym planie. Wszystko pod ręką, bez konieczności szukania i przedzierania się przez dodatkowe strony.

Do nowego sklepu trzeba się przyzwyczaić, gdyż nie wszystkie informacje, które były dostępne w wersji poprzedniej, są w tym samym miejscu. By dowiedzieć się więcej o aplikacjach, trzeba się trochę naklikać kursorem. Nie da się jednak ukryć, że informacji jest więcej i są bardziej przejrzyste. Sekcje związana opisem, bezpieczeństwem, itp. są czytelne i łatwo je zidentyfikować. Również na ekranie podsumowującym pojawiają się dodatkowe opcje, w tym możliwość wybrania urządzenia, na którym ma być konkretny tytuł zainstalowany oraz podsumowanie uprawnień, jakie aplikacja/gra wymaga do poprawnego działania.

Odświeżony sklep Google Play już dostępny

Jak powszechnie wiadomo, aktualizacje po stronach serwerów nie są udostępniane jednocześnie dla wszystkich. Falowe wprowadzanie zmian oznaczać może, że zmian w interfejsie Google Play jeszcze nie zobaczycie. Warto jednak odświeżać przeglądarkę, a w ostateczności wyczyścić historię, pliki cookies i pamięć podręczną związaną z tą stroną. Choć nie gwarantuje to wymuszenia na stronie załadowania nowego wyglądu, warto to zrobić. Tym bardziej, że nowy sklep jest atrakcyjniejszy i wygodniejszy w obsługiwaniu.

Jednocześnie drobnej aktualizacji doczekał się sklep Play na Androida. Zmianę dostrzeżecie na karcie aplikacji na samym dole. Tam pojawia się nowa sekcja związana z kompatybilnością z urządzeniami. Sekcja ta podpowie, czy pobierana apka lub gra może być uruchomiona na wszystkich posiadanych przez was urządzeniach z tym systemem. Może i nie jest to specjalnie rewolucyjne rozwiązania, ale pozwala na szybkie sprawdzenie czy instalując konkretny tytuł na danym smartfonie, można to zrobić na innym urządzeniu. Sklep podpowie czy można ją pobrać na tablecie, zegarku, telewizorze z Google TV/Android TV. O ile sprzęt ten jest powiązany z jednym kontem Google i był aktywny w ciągu ostatnich 30 dni.