Sklep Google Play na komputerach jaki jest, każdy może zobaczyć. Dość brzydki i odstający od tego, co Google oferuje na urządzeniach z Androidem. Wygląda na to, że to ostatnie chwile jego obecnego wyglądu. Szykuje się mała rewolucja.

Google Play przede wszystkim kojarzony jest z urządzeniami mobilnymi z systemem Android. To dzięki niemu pobierać można gry i aplikacje, instalować aktualizacje, kupować filmy i cyfrowe książki. W ostatnich latach Google mocno zmieniło wygląd i funkcjonalność sklepu. Choć z początku ciężko się było przyzwyczaić do zmian, tak obecnie uważam, że nie potrafiłbym wrócić do starej wersji.

Stara wersja sklepu Google Play

Google Play zmienia się stale i ewoluuje oferując dodatkowe narzędzia. Wystarczy wspomnieć o etykietach prywatności, które w najbliższym czasie zawitają do sklepu i zmuszą deweloperów do udostępniania informacji o zbieraniu i przetwarzaniu danych użytkowników przez aplikacji oraz jakich uprawnień potrzebują do działania. Jednak mobilna odsłona sklepu Play to jedno - Google posiada też jego komputerową odsłonę. I choć wydaje się, że firma o niej zapomniała, w najbliższym czasie spodziewajcie się małej rewolucji.

Bez większych zapowiedzi Google odświeża komputerową odsłonę sklepu Play, by wyglądałem przypominała doświadczenie znane z urządzeń mobilnych. Ma być minimalistycznie, wygodnie i przede wszystkim - funkcjonalnie. I po kilku minutach z odświeżonym sklepem wiem, że jest znacznie lepieni niż poprzednio. Choć oczywiście do zmian będzie się trzeba przyzwyczaić.

Stara wersja sklepu Google Play

Co się zmieniło? Przede wszystkim odświeżono szatę graficzną. Google pozbyło się "ciężkiego" paska bocznego odsyłającego do konkretnych kategorii produktów: Rozrywka, Aplikacja, Filmy, Książki. Te przeniesiono na szczyt strony, gdzie będzie można w łatwy sposób się między nimi przełączać. Z aplikacji wyodrębniono Gry. Nie bedą się już mieszały z pozostałymi programami. Sklep Play na komputerze pozwoli teraz łatwo wybrać rodzaj urządzenia, dla którego szukamy konkretnej pozycji.

Nowy sklep Google Play na komputerach. Co się zmieniło?

Nowa wersja sklepu Google Play

Do wyboru będzie więc telefon, tablet, TV, Chromebook, zegarek a nawet samochód z Android Auto. Sklep wyświetla dla poszczególnych kategorii Top listy: Popularne, Najbardziej dochodowe oraz Najlepsze płatne. Nie brakuje też rekomendacji i bardziej szczegółowego podziału na podkategorie. Sklep oferuje szybki dostęp do Narzędzi, Rozrywki, Ostatnio zaktualizowanych, czy Nowych aplikacji. Nawigacja w odświeżonym Google Play na komputerze jest prosta i przyjemna. Google odeszło od dotychczasowych kafelków i zastąpiło je powiększonymi ikonami gier i aplikacji. Towarzyszą im kategoria, ocena oraz cena - o ile są płatne.

Zmianie uległa również sama strona produktowa gier, aplikacji i innych cyfrowych treści dostępnych w Google Play. Pełnoekranowa karta z podstawowymi informacjami jest czytelna i prosta w obsłudze. Zrzuty ekranu, opinie i recenzje, możliwość instalacji bezpośrednio z komputera i kontakt z deweloperem są widoczne i na pierwszym planie. Wszystko pod ręką, bez konieczności szukania i przedzierania się przez dodatkowe strony.

Nowa wersja sklepu Google Play

Nowy Google Play na komputerach dostępny jest w chwili obecnej tylko na wybranych rynkach. Odświeżony wygląd zobaczycie m.in. w koreańskiej wersji sklepu. Kiedy trafi i do nas? Tego nie wiadomo. Można jedynie uzbroić się w cierpliwość i czekać na udostępnienie jej na szeroką skalę w nadchodzących tygodniach. Jak wam się podoba?