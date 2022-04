Użytkownicy urządzeń z Androidem już dziś odwiedzając Google Play będą mogli zobaczyć nową sekcję dotyczącą prywatności i bezpieczeństwa danych. Google informuje, że twórcy gier i aplikacji mają czas do 20 lipca na uzupełnienie wszystkich formalności, które pozwolą na sprawdzenie w jaki sposób ich produkty zbierają, przetwarzają i wykorzystują nasze dane.

Z podobnych rozwiązań korzysta już Apple, które narzuciło twórcom udostępniających swoje produkty w App Store konieczność informowania użytkowników o zasadach prywatności. Ruch ten pozwala ocenić nam aplikacje pod względem bezpieczeństwa. Przed zainstalowaniem możemy sprawdzić sekcję informacji o ochronie prywatności i sprawdzić do jakich danych ma dostęp i co z tymi danymi będą robić.

Google wprowadza nowości w sklepie Play. Będziecie mogli przejrzeć informacje o prywatności w aplikacjach

A jakie informacje będą musieli podawać twórcy aplikacji udostępnianych w Google Play w nowej sekcji Bezpieczeństwo danych? Dowiecie się z nich m.in:

czy deweloper aplikacji zbiera dane. Jeśli tak, wszystkie muszą być wyszczególnione. Musi też poinformować w jakim celu są one zbierane

czy dane pozyskiwane od użytkowników aplikacji są udostępniane innym firmom

jak wyglądają praktyki związane z bezpieczeństwem, np. czy dane są szyfrowane i czy użytkownik może poprosić o ich skasowanie

czy aplikacja spełnia wymagania określone w zasadach Tworzenie aplikacji dla dzieci i rodzin

czy deweloper zweryfikował swoje praktyki dotyczące bezpieczeństwa ze światowymi standardami (w tym Mobile Application Security Verification Standard)

Google przypomina, że dba o bezpieczeństwo użytkowników - nie tylko dodatkowymi informacji, ale przede wszystkim narzędziami, które pozwalają ograniczyć dostęp do udostępnianych przez nas danych. To m.in. możliwość łatwiejszego zarządzania uprawnieniami, w tym dostęp do naszej lokalizacji. Jeśli aplikacja chce wiedzieć gdzie jesteśmy, możemy sami zdecydować czy nadajemy jej dodatkowe uprawnienia jednorazowo, w czasie korzystania z aplikacji, czy cały czas. Również rozbudowany Panel prywatności umożliwia sprawdzenie historii dostępu do aparatu, mikrofonu, lokalizacji, o które prosiły aplikacje.