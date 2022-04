Google Pixel 6a to smartfon, o którym wiemy już niemal wszystko, choć firma wciąż nie zdecydowała się na jego oficjalną prezentację. Widzieliśmy, jak wygląda, wiemy (mniej więcej), co będzie miał w środku. Wiemy też niemal z całą pewnością, że nie pojawi się oficjalnie w Polsce. To wciąż niezrozumiałe i zaskakujące patrząc na ostatnie, milionowe inwestycje Google w naszym kraju. Firma mocno zaznacza swoją obecność nad Wisłą, jednak wciąż skutecznie utrudnia zakup jej produktów - przynajmniej w oficjalnych kanałach sprzedaży.

Google Pixel 6a wciąż bez premiery. Co nowego?

W sieci pojawiło się pudełko, w którym Pixel 6a ma być sprzedawany. Grafika na nim zaprezentowana "potwierdza" dotychczasowe przecieki na temat jego wyglądu - a przynajmniej jego tyłu. A tam zdecydowano się na prawie identyczną "wyspę" na aparaty, co w standardowym modelu. Czarny, wystający element rozchodzący się od krawędzi do krawędzi skrywać będzie dwa obiektywy oraz lampę błyskową. Ekran w Google Pixel 6a to AMOLED o przekątnej 6,2 cala. Jest nieznacznie mniejszy niż w modelu Pixel 6 (6,4 cala). Przełożyło się to na nieco mniejsze rozmiary telefonu: 152,2 x 71,8. x 8,7 mm. Niemal pewne jest to, że smartfon posiadać będzie w przednią kamerkę 8 Mpix umieszczoną w ekranie (wycięcie w kształcie koła) i dość wąskie ramki.

I choć nie jest do końca potwierdzone, co w Pixel 6a będzie odpowiadało za jego wygodną pracę, mówi się, że wyposażony będzie w 8-rdzeniowy procesor z grafiką Mali GPU. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh, która ma wystarczyć na wygodną pracę z telefonem w ciągu dnia.

A co jeszcze wiadomo o Google Pixel 6a? Telefon będzie sprzedawany w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i zielonej. Potwierdzać to ma dotychczasowe przecieki i rendery, które w sieci pojawiły się kilka miesięcy temu. Pixel 6a dostępny będzie z pamięcią wewnętrzną o pojemności 128 GB.

Przeciekom związanym z Google Pixel 6a towarzyszą zazwyczaj nowe informacje związane z jeszcze jednym produktem amerykańskiej firmy, który nie trafił jeszcze do sprzedaży. Chodzi oczywiście o zegarek z Pixel Watch. Urządzenie ma być sprzedawane z kopertą w kilku kolorach: szarym, czarnym oraz złotym. Choć o kwestiach technicznych samego zegarka wciąż niewiele wiadomo, dotychczasowe informacje wskazują, że urządzenie posiadać będzie 32 GB pamięci wewnętrznej. Pozwoli to na wygodne instalowanie aplikacji umożliwiające korzystanie z wielu dodatkowych narzędzi bez konieczności sięgania po telefon.

Google Pixel 6a. Najgorzej skrywana tajemnica amerykańskiej firmy. Kiedy premiera?

Podobnie, jak w przypadku Pixel Watch, nie wiadomo kiedy smartfon Google Pixel 6a trafi do sprzedaży. Najnowsze informacje sugerowały, że nastąpi to w maju - a konkretnie, 26 maja. To właśnie tego dnia oba produkty mają pojawić się w sklepach. To równe dwa tygodnie po Google I/O. Tegoroczna konferencja rozpoczyna się , a kończy 12 maja. Na niej zaprezentowane będą wszystkie nowości w Androidzie 13 i trendy, jakimi Google będzie się podążało w najbliższym czasie. Niewykluczone też, że pojawią się na niej nowe sprzęty - w tym wspomniany Pixel 6a oraz Pixel Watch

Jeśli założyć, że na konferencji zaprezentowane zostaną nowe sprzęty, to ich przedsprzedaż może ruszyć jeszcze w tym samym tygodniu. Na sklepowych półkach mają szansę pojawić się właśnie 26 maja.