Startery Play z nowym sposobem na rejestrację karty SIM

Nie musicie już instalować aplikacji Play24, by móc zarejestrować kartę SIM ze startera Play lub Virgin Mobile, bez wychodzenia z domu.

Rejestracja numeru na kartę w Play

Dotychczas, aby zarejestrować kartę SIM w Play i Virgin Mobile, trzeba było udać się do salonu lub zainstalować aplikację mobilną Play24 (stosunkowo niedawno wprowadzone udogodnienie). Teraz doszła trzecia metoda - przez stronę internetową: rejestracja.play.pl.

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich użytkowników ofert na kartę! Teraz możecie zarejestrować swój nowy starter Play lub Virgin Mobile w pełni online – wygodnie i o każdej porze. Jeśli kupiliście starter w sklepie i z jakiegoś powodu nie możecie lub nie chcecie rejestrować go stacjonarnie, teraz możecie to zrobić samodzielnie na swoim smartfonie lub komputerze.

Będziecie do tego potrzebowali numeru PUK,- do spisania z zakupionego startera oraz konta w banku, który korzysta z systemu potwierdzania tożsamości od KIR - mojeID. Aktualnie są to następujące instytucje finansowe:

PKO Bank Polski,

Inteligo,

ING Bank Śląski,

Bank Pekao,

SGB Banki Spółdzielcze,

Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS,

mBank,

Velo Bank,

BOŚ Bank,

BNP Paribas,

Bank Spółdzielczy w Brodnicy,

Credit Agricole,

Santander Bank Polska,

Alior Bank,

Millennium Bank,

Kasa Stefczyka.

Warto tu nadmienić, iż już w opcji rejestracji przez aplikację Play24, potwierdzenie tożsamości przez mojeID było wymagane dla nowych klientów.

Rejestracja numeru na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Wszystkie sposoby na rejestrację karty SIM ze starterów największych operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile, znajdziecie aktualnie pod poniższymi linkami:

Źródło: Blog Play.