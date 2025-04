Który operator ma najszybszy internet w Polsce? Najnowsze dane 2025

Regularne wyniki jakości i prędkości internetu w Polsce, dostarcza nam co miesiąc nasz rodzimy serwis SpeedTest.pl, staramy się jednak ograniczać ich publikację do dłuższych okresów, które to lepiej odzwierciedlają nam zmiany w tym zakresie. Jak to wyglądało w całym I kwartale 2025 roku? Sprawdźmy.

Na wstępie wyjaśnienie twórców rankingu,- zakwalifikowani zostali do niego operatorzy, których udział w ogólnej liczbie testów użytkowników internetu w Polsce przez cały I kwartał 2025 roku, wyniósł minimum 0,5% wszystkich pomiarów w danej kategorii, a kategorii mamy cztery.

Najszybszy internet mobilny 5G w Polsce

W zasięgu najnowszej technologii 5G, w I kwartale przeprowadzono 182 tysiące testów, co stanowiło rekordowy udział na poziomie 21% wszystkich testów mobilnych.

Średnia szybkość i opóźnienia internetu 5G w I kwartale 2025 roku Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 292 33 22 43 tys. T-Mobile 288 30 20 42 tys. Play 187 29 23 63 tys. Plus 115 20 26 33 tys.

Najszybsze 5G odnotowywali użytkownicy, korzystający z zasięgu 5G Orange - średnia prędkość pobieranych danych wyniosła tu już niemal 300 Mb/s, a więc to już poziom najtańszych pakietów światłowodów.

Jak to wyglądało w dłuższym okresie? Widać, że prędkość internetu Orange systematycznie rosła przez ostatni rok. W sierpniu zeszłego roku T-Mobile gwałtownie przyspieszył i objął prowadzenie, jednak mogło to być wynikiem zdjęcia limitów prędkości w ofertach u tego operatora.

Najpierw we wrześniu z uwagi na powódź, później przedłużono to na listopad i do końca roku, aczkolwiek po nowym roku widać tylko nieznaczne obniżenie średniej prędkości. To jednak wystarczyło, by Orange wskoczył z powrotem na fotel lidera.

Najszybszy internet mobilny 3G/4G/5G w Polsce

W zasięgu każdej z technologii 3G/4G/5G przeprowadzono łącznie 854 tys. pomiarów.

Średnia szybkość i opóźnienia internetu mobilnego (3G/4G/5G) w I kwartale 2025: Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile 111 17 23 182 tys. Orange 96 16 26 224 tys. Play 81 17 27 298 tys. Plus 55 12 34 150 tys.

Tutaj od sierpnia zeszłego roku, niepodzielnie i nieprzerwanie rządzi T-Mobile. Dane za I kwartał 2025 roku pokazują średnią prędkość u tego operatora na poziomie 111 Mb/s. Pozostali operatorzy nie przekroczyli 100 Mb/s.

Najszybszy internet domowy w Polsce

W przypadku pomiarów internetu domowego w każdej z technologii przesyłania wykonano aż 8,8 mln testów i tu ponownie wygrywa T-Mobile, ze średnią prędkością 283 Mb/s.

Najszybszy internet domowy w I kwartale 2025 roku: Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów T-Mobile Stacjonarny 283 117 13 265 tys. Vectra 262 54 15 445 tys. Play Stacjonarny 258 54 14 766 tys. Orange 250 86 14 1 286 tys.

Pozycję tę, T-Mobile niezmiennie utrzymuje od września zeszłego roku, jednak nie ma tu zbyt dużej różnicy do pozostałych operatorów z rankingu.

Najszybsze światłowody FTTH w Polsce

Wyniki prędkości światłowodów FTTH oparte zostały na liczbie 1,8 mln pomiarów. Najszybsze okazały się światłowody Orange, które jako jedyne przekroczyły 300 Mb/s.

Najszybsze światłowody FTTH w I kwartale 2025 roku: Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 319 106 8 888 tys. T-Mobile Stacjonarny 283 118 13 265 tys. Play Światłowód 280 96 13 171 tys. INEA 260 257 9 182 tys.

Nieco też odstają wyniki tego operatora od pozostałej trójki w czołówce rankingu.

Źródło: Speedtest.pl

Stock Image from Depositphotos.