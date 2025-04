Gdzie kupić Pixela 9a? Jeden sklep ma bezkonkurencyjną ofertę

Ceny Google Pixel 9a w Play i T-Mobile, możecie sprawdzić w podlinkowanym wpisie. Gdzie jest korzystniej kupić go poza operatorami? Sprawdźmy.

Google Pixel 9a w Google Store

Smartfona Google Pixel 9a na stronie sklepu producenta, czyli w Google Store kupicie w cenie 2 399,00 zł za wersję 128 GB lub 2 849 zł za wersję 256 GB.

Niezależnie od wybranej wersji, po zakupie dostaniecie 750 zł do wykorzystania na inne produkty dostępne w Google Store. Co to może być? Przykładowe pozycje i ich ceny to:

Etui na telefon Google Pixel 9a - 120 zł,

Wzmocnione etui firmy Case-Mate na telefon Google Pixel 9a - 163,29 zł,

Skórzane etui firmy Bellroy na telefon Google Pixel 9a - 229 zł,

Szklana osłona ekranu Ultra Glass Screen Protector firmy Case-Mate do telefonu Pixel 9a - 102,71 zł,

Osłona ekranu InvisibleShield® Glass Elite firmy ZAGG do telefonu Google Pixel 9a - 200,27 zł,

Osłona obiektywu firmy Case-Mate do telefonu Pixel 9a - 81,96 zł,

Google Pixel Buds A-Series - 499 zł.

Ewentualnie możecie obniżyć sobie cenę tym bonem za Google Pixel Watch 3 - 1 699,00 zł lub za słuchawki Pixel Buds Pro 2 - 1 149,00 zł.

Google Pixel 9a w Media Expert

Google Pixel 9a w Media Expert to koszt:

Google Pixel 9a 128 GB - 2 349,00 zł lub 117,45 zł w 20 ratach 0%,

Google Pixel 9a 256 GB - 2 799,00 zł lub 139,99 zł w 20 ratach 0%.

Jaki bonus? Tutaj możecie obniżyć sobie koszt zakupu wybranego modelu, przynosząc do sklepu swojego dotychczasowego smartfona. W ten sposób można uzyskać co najmniej 750 zł.

Co ważne, składa się na to 700 zł gwarantowanego rabatu przy kasie, a 50 zł to minimalna wartość smartfona, którego możemy przeznaczyć do odkupu. Kwota ta zapisana zostanie na karcie podarunkowej (można ją wykorzystać tylko do obniżenia kosztu zakupu Google Pixel 9a).

Co jeszcze istotne, zwracany smartfon musi spełniać następujące warunki:

Urządzenie można włączać i wyłączać,

Urządzenie przechodzi do ekranu głównego lub menu ustawień,

Urządzenie działa bez ładowarki,

Brak śladów korozji na ramce, złączu słuchawkowym, porcie ładowania i gnieździe na kartę SIM, co wskazywałoby na uszkodzenie w wyniku kontaktu z cieczą,

Wartość odkupowanego telefonu musi być większa niż 50 zł,

Środki na otrzymanej Karcie Podarunkowej muszą być w całości wykorzystane na zakup nowego smartfona Google Pixel 9A.

Tak więc w przypadku Google Pixel 9a 128 GB, możecie go kupić aktualnie w Media Expert za jedyne 1 599,00 zł. Jeśli zwracany przez Was smartfon jest wart więcej niż 50 zł, cena za nowego smartfona będzie jeszcze niższa.

Źródło: Google Store/Media Expert