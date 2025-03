Tak wygląda Samsung Galaxy S25 Edge. Premiera w kwietniu

Seria Galaxy S25 na dobre zadomowiła się już na rynku, ale trudno powiedzieć aby okazała się jakąś rewolucją. Od kilku generacji coraz trudniej o rewolucyjne zmiany, dlatego Samsung w tym roku zmienił nieco podejście. Wzorem najlepszych prezentacji produktowych Apple, na koniec konferencji Galaxy Unpacked zaprezentował "One more thing", którym był Galaxy S25 Edge. Nie podano jednak żadnych szczegółów na temat tego modelu, ale w sieci jest na jego temat sporo spekulacji. A teraz również i pierwsze rendery.

Galaxy S25 Edge na zdjęciach

Serwis WinFuture opublikował pierwsze tak dokładne zdjęcia modelu S25 Edge, ale brakuje w nich kluczowego ujęcia. To czym ten smartfon ma się wyróżniać to jego grubość. Wedle różnych doniesień może wynosić nawet poniżej 6 mm (nie licząc wyspy aparatów), co byłoby rekordową wartością. Na rozwiązanie tej zagadki musimy jednak jeszcze trochę poczekać. To co wiemy niemal na pewno to fakt, że S25 Edge będzie bardzo zbliżony do S25+. Ma ten sam ekran o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli, a co za tym idzie również podobne rozmiary. Zamiast trzech, mamy tylko dwa obiektywy aparatów - szeroki kąt o rozdzielczości 200 Mpix oraz ultra-szeroki kąt mający zaledwie 12 Mpix. Do tego jest oczywiście kamerka do selfie tylko punch-hole.

Zmniejszenie grubości obudowy odbiło się za to na baterii, która ma mieć tylko 3900 mAh, podczas gdy S25+ ma aż 1000 mAh więcej. Znajdzie to zapewne swoje odbicie w czasie pracy urządzenia, bo zastosowany procesor to nadal Snapdragon 8 Elite z rdzeniami Oryon, których taktowanie sięga niemal 4,5 GHz. Wiele wskazuje też na to, że ramka obudowy zostanie wykonana z tytanu, aby zapewnić odpowiednią sztywność przy tak małej grubości. Smartfon dostępny będzie w trzech kolorach - Jet Black (czarny), Icyblue (niebieski) i Silver (srebrny). Ile będzie kosztował? O tym przekonamy się zapewne już w kwietniu, bo wtedy planowana jest jego premiera.