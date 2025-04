Samsung wyciągnął wnioski. W tym roku pozytywnie zaskoczy aktualizacjami smartfonów

Przeciąganie aktualizacji systemowej u Samsunga trwa w najlepsze. Choć smartfony koreańskiego producenta wciąż cieszą się ogromną popularnością, a z każdą kolejną generacją obiecywane jest użytkownikom jeszcze dłuższe wsparcie, to tym razem zdecydowanie nie wszystko idzie tak, jak wielu by tego oczekiwało. One UI 7, czyli autorska nakładka Samsunga oparta na Androidzie 15, doświadczyła naprawdę długich opóźnień, które ostatecznie odbiły się echem wśród użytkowników na całym świecie. Jednak wszystko wskazuje na to, że Koreańczycy wyciągnęli wnioski i najnowsza wersja ich wydania Androida, One UI 8, ma zadebiutować szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.

Reklama

Android 15 został ukończony przez Google kilka dobrych miesięcy temu, a Samsung nie zdołał udostępnić stabilnej wersji One UI 7 w zakładanym przez siebie pierwotnie terminie. Beta testy rozpoczęły się dopiero w grudniu ubiegłego roku, co było szokującym opóźnieniem, biorąc pod uwagę, że konkurencja. Konkurencja ich w temacie wyprzedziła, chociaż i tam nie obyło się bez poślizgów: nawet Pixele nie miały przecież systemu na premierę.

Galaxy S25, który zadebiutował w styczniu 2025 roku, był jedynym smartfonem z fabrycznie zainstalowaną wersją One UI 7. Pozostali użytkownicy musieli czekać aż do wiosny, by otrzymać finalną wersję aktualizacji. Całe to zamieszanie sprawiło, że nawet najwierniejsi fani marki nie szczędzili Samsungowi krytyki. Firma wie, że zawiodła, dlatego chce zrobić wszystko, by uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości.

OneUI 8 z Androidem 16 szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał?

Jak wynika z nieoficjalnych informacji do których dotarła redakcja SamMobile, One UI 8, nowa nakładka oparta na systemie Android 16, ma trafić w ręce użytkowników znacznie szybciej, niż miało to miejsce z poprzednią wersja. Premiera systemu ma odbyć się równolegle z wprowadzeniem nowych składaków: Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. To oznaczałoby, że One UI 8 zadebiutuje już w w wakacje, zaledwie miesiąc po spodziewanym wydaniu finalnej wersji Androida 16 przez Google.

Jeśli te informacje się potwierdzą, Samsung może przejąć inicjatywę, oferując pierwsze urządzenia z preinstalowanym Androidem 16. W tym rozdaniu wyprzedziliby nawet flagowe produkty od Google, czyli serię Pixel. Co ciekawe: wieść gminna niesie, że Samsung całkowicie pominie wersje pośrednie, takie jak One UI 7.1 czy 7.1.1. Zamiast tego firma ma od razu przejść do One UI 8.0. To ogromna zmiana w dotychczasowej polityce aktualizacji, gdzie kolejne wersje były stopniowo udostępniane w cyklach kwartalnych.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Kiedy One UI 8 trafi na inne urządzenia Galaxy?

Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji na temat potencjalnych aktualizacji dla starszych modeli, takich jak Galaxy S25 czy Galaxy Z Fold 6. Niemniej jednak, tempo przygotowywania One UI 8 sugeruje, że udostępnienie jej szerszej palecie urządzeń może nastąpić znacznie szybciej, niż miało to miejsce w przypadku One UI 7. W praktyce oznacza to, że użytkownicy topowych modeli Samsunga mogą spodziewać się aktualizacji jeszcze przed końcem 2025 roku. Biorąc pod uwagę skalę wewnętrznych testów i wcześniejsze przecieki, bardzo możliwe, że beta testy dla wybranych modeli rozpoczną się już latem.