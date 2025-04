Xiaomi 15 Ultra w końcu ma konkurenta! Oby trafił do Polski

OPPO Find X8 Ultra nie ma już przed nami żadnych tajemnic. Wiemy, co oferuje, jak wygląda i ile będzie trzeba za niego zapłacić. Na dobrą sprawę mamy już tylko jedną wątpliwość, którą chcielibyśmy, by producent rozwiał jak najszybciej. Czy kiedykolwiek uda się go kupić w Polsce? Czy zostanie wprowadzony do sprzedaży poza Chinami? Byłoby naprawdę świetnie, bo w końcu mamy do czynienia ze smartfonem, który jak równy z równym może stanąć z Xiaomi 15 Ultra do fotograficznego pojedynku.

OPPO Find X8 Ultra ma wszystko, co współczesny flagowiec mieć powinien

Jeśli jeszcze jakiś miesiąc temu zastanawialiśmy się, jaka finalnie okaże się specyfikacja smartfona OPPO Find X8 Ultra, teraz jest już wszystko jasne. Chińska premiera, która właśnie miała miejsce nie pozostawiła cienia wątpliwości. OPPO Find X8 Ultra to smartfon o wymiarach 163,1 x 76,8 x 8,8 mm i wadze 226 g. Jego obudowa skrywa wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości 1440 x 3168 pikseli. Wyświetlacz, co naturalne, odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz, a jego szczytowa jasność to 1600 nitów.

Za wydajność OPPO Find X8 Ultra odpowiada układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Towarzyszy mu do 16 GB RAM i nawet 1 TB pamięci na dane użytkownika. Bateria to ogniwo o pojemności 6100 mAh, wspierające szybkie ładowanie z mocą 100 W. Jest również ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W. Najwięcej dzieje się jednak na wyspie aparatów. Co tam znajdziemy?





Główny aparat został uzbrojony w jednocalową matrycę Sony LYT900 o rozdzielczości 50 Megapikseli. Pierwszy z dwóch aparatów wyposażonych w teleobiektywy korzysta z matrycy Sony LYT700 i oferuje 2,8x zbliżenie optyczne. Drugi ma matrycę Sony LYT600 i 6x optyczny zoom. Jest jeszcze aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, gdzie znalazła się matryca Samsung JN5. Z przodu znajdziemy zaś kamerkę do selfie z matrycą Sony LYT506. Dla poprawy jakości zdjęć również i ten aparat korzysta z autofokusu.

Co jeszcze zwraca uwagę w specyfikacji OPPO Find X8 Ultra? Obecność aż dwóch przycisków funkcyjnych na obudowie. Jeden z nich, podobnie jak ten w iPhonie, pozwala na przypisanie dowolnego skrótu. Drugi zaś służy do obsługi aparatu.





Ile to wszystko kosztuje?

Jak poinformował producent, ceny OPPO FIND X8 Ultra zaczynają się od 6499 CNY, co w polskich złotówkach daje kwotę niespełna 3400 złotych. Czego mu brakuje? Na ten moment wygląda na to, że jedynie dostępności poza Chinami. Niestety nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.

