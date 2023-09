Zero niespodzianek w Google – Pixel 8, 8 Pro i Pixel Watch 2 na oficjalnych zwiastunach

Do eventu Made by Google pozostał niecały miesiąc – firma podgrzewa atmosferę dwoma premierowymi zwiastunami.

Bez tłumów na sali, bez wielkiej tajemnicy, bez hucznych marketingowych wodotrysków. Google zepsuło zabawę leakerom i jak gdyby nigdy nic pokazało najnowszego Pixela 8 i 8 Pro na krótkim wideo. Na innym nagraniu mignął także Pixel Watch 2.

Google nie bawi się w podchody

O nowym Pixel wiedzieliśmy dotychczas już prawie wszystko. Dzięki przeciekom poznaliśmy bryłę, specyfikację, a nawet szacowana cenę – nie było już w zasadzie żadnych niespodzianek. Zapewne dlatego też Google zdecydowało się na oficjalne zaprezentowanie smartfona na krótkim wideo promocyjnym, dostępnym poniżej.

To już ostatnia prosta przed eventem Made by Google, który odbędzie się 4 października, dlatego gigant podgrzewa atmosferę opublikowanym dziś zwiastunem, na którym pojawił się też zegarek Pixel Watch 2, choć warto zaznaczyć, że wygląd urządzeń także był już znany, a sama bryła nie zmieniła się zbyt mocno w porównaniu do poprzedniego modelu.

Czy to dobrze, że Google decyduje się na taką formę? No niby ok, bo gra w otwarte karty, ale z drugiej strony konferencja znów będzie potwornie nudna, bo na miesiąc przed nią znamy już w zasadzie wszystkie najciekawsze smaczki. Choć może to i lepiej – wydarzenia w stylu Apple i tak stają się już powoli nużące.