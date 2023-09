Mapy Google zmienią wygląd. Chcą być jak produkt Apple

Media zwróciły uwagę na nową, testową, wersję Map Google. Internetowy gigant pracuje właśnie nad odświeżonym widokiem, w którym zmieni się... pod względem interfejsu: dość niewiele. Jednak zmiana kolorystyki w oczach testerów bardziej przypomina tę znaną z Map Apple. Szczerze? Sam raczej nie zwróciłbym na to w ogóle uwagi.

Kolory Map Google coraz bliżej tych od Apple — ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie?

W testowej wersji aplikacji, Google zdecydowało się zmienić kolorystykę map. Woda ma inny odcień błękitu, nieco inaczej wyglądają też ulice i zielenie. Co ciekawe — zmieniono też kolory autostrad — nie są już żółte, jak dotychczas, a ciemnoszare. Dokładnie tak, jak ma to miejsce u Apple.

Stare Mapy Google / Nowe Mapy Google / Apple Maps (źródło: 9to5google.com)

Co ciekawe, zmiany w palecie kolorów dotyczą wyłącznie widoku za dnia. Nocą wciąż wyraźnie się od nich różnią — Google stawia na znacznie ciemniejsze kolory i tam pozostaje sobą.

Zmiany kolorów, to nie zmiany interfejsu. Nie ma powodów do obaw

Zmiany są widoczne gołym okiem — i bez wątpienia zwrócą na nie uwagę przede wszystkim użytkownicy map, którzy zaglądają tam non-stop. Jednak to aż, ale jednocześnie tylko kolory — nie wpływa to na żadne inne elementy interfejsu, ani obsługę samej aplikacji. Czy są podobne do Map Apple? No są bardziej podobne, ale i tak obie aplikacje mają swoje palety kolorów — więc i to pozostaje bez większego znaczenia. W mojej opinii wykorzystane odcienie zieleni sprawiają, że Mapy Google prezentują się bardziej... nowocześnie? No i powiew świeżości to zawsze fajna sprawa, miło widzieć, że Google ciągle zmienia nie tylko opcje, ale także bawi się wyglądem.