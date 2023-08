Google zaprasza 4 października na premierę nowych Pixeli

Made by Google - 4 października

Wczoraj Apple zaprosiło dziennikarzy i swoich fanów na prezentację nowych urządzeń za 2 tygodnie, 12 września, a dzisiaj podobnie uczyniło Google. Gigant z Mountain View smartfony z rodziny Pixel 8 oraz prawdopodobnie zegarek Pixel Watch 2 zaprezentuje nam już na początku października. Można też oczekiwać, że wkrótce potem wszystkie te urządzenia trafią również do sprzedaży. Wygląd nowego Pixela nie jest wielką tajemnicą, dzisiaj wyciekło nawet jedno z oficjalnych zdjęć promocyjnych, gdzie widać wersję Pixel 8 Pro. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami, tym razem aparaty ukryte są za jednolitą taflą szkła, a sam smartfon ma podobny design jak poprzednicy - Pixel 6 i Pixel 7. Pojawią się natomiast nowe kolory, choć tutaj na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Specyfikacja nowych smarfonów nie jest wielką tajemnicą, przecieki pojawiły się już kilka tygodni temu. Sercem urządzenia będzie układ Google Tensor G3 produkowany przy współpracy z Samsungiem, ekran w wersji Pro będzie miał 6.7 cala i oczywiście będzie to AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, a na polu aparatów mamy mieć 3 sensory w wersji Pro oraz 2 w standardowym modelu. Główny aparat to sensor GN2 o rozdzielczości 50MP, ultra szeroki kąt to IMX787 o rozdzielczości 64 MP, a obiektyw telephoto ma oferować pięciokrotny zoom i rodzielczość 48MP. Do tego bateria 4950 mAh, ładowanie 27 W oraz na przykład wsparcie dla WiFi 7.

Podczas konferencji Made by Google powinien zostać zaprezentowany również nowy zegarek - Pixel Watch 2, a być może również inne sprzęty. O wszystkim przekonamy się za nieco ponad miesiąc. W podobnym czasie można też oczekiwać premiery nowej wersji systemu Android oznaczonej numerkiem 14, która w pierwszej kolejności trafi właśnie do Pixeli. Google przy okazji zapowiedzi konferencji postanowiło nieco pożartować i opublikowało rozmowę Pixela z iPhone'm w czasie zabiegów w spa, którą możecie obejrzeć powyżej. Ciekawe skąd ta nagła miłość do Apple...