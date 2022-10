Firma nie zdradzała szczegółów Tensora G2 czyli najnowszej wersji procesora, na której pracują dwa wydane właśnie Pixele: 7 i 7 Pro. Ponieważ są to urządzenia flagowe z najwyższej półki, wszyscy spodziewali się, że chip będzie wyprodukowany w 4 nm technologii. Czyli identycznej jak w najnowszych flagowych Snapdragonach czy Bionicach A16 Appla. W teorii – im proces technologiczny jest niższy, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na energię i wydzielanie ciepła. W praktyce – nie zawsze, czego ostatnim przykładem jest Snapdragon 8 Gen 1, który mocno się przegrzewał i dopiero wersja z plusem poprawiła sytuację.

Było trochę niedopowiedzeń

Wracając zaś do Pixeli. Firma nie zdradzała wszystkich technicznych szczegółów procesora, a wiele osób założyło, że skoro napędza on flagowca – musi być również flagowy w każdym aspekcie. I przyjmując to założenie pojawiały się informacje o 4 nm. Jednak portal Android Authority postanowił powiedzieć sprawdzam. I zapytał firmę o szczegóły techniczne procesora. Odpowiedź którą otrzymał, jest dość zaskakująca.

Dostosowaliśmy Google Tensor G2 do realnych potrzeb użytkowników. Osiągnęliśmy to dzięki zastosowaniu architektury 5 nm, jednocześnie zwiększając wydajność i energooszczędność procesora.

Google przyznał więc oficjalnie, że Tensor G2 nie jest tak zaawansowanym technologicznie procesorem jak najnowsze chipy Appla czy Qualcomma, które znajdziemy w wielu konkurencyjnych smartfonach.

Google nie podaje również, kto jest producentem procesora. Ale ponieważ ma on podpisaną partnerską umowę z Samsungiem dotyczącą procesorów właśnie, można założyć, że powstaje on w fabrykach koreańskiej firmy.

Generalnie nowy procesor przynosi dość niewielkie zmiany wydajności w porównaniu do poprzedniej wersji. Prędkość głównego rdzenia wzrosła z 2.80GHz do 2.85GHz. W Snapdragonie 8+ Gen 1 to 3,2 GHz.

Jakie to wszystko ma znaczenie?

W dużym uproszczeniu można napisać, że Tensory to Exynosy. A Exynosy to złe zarządzanie energią i temperaturami. Nie bez powodu użytkownicy od lat narzekają, że część świata, w tym Polska, dostaje topowe Samsungi właśnie z Exynosami. W innych krajach te same modele mają Snapdragony. A ostatnio Qualcomm przeniósł całą produkcję Snapdragonów na Tajwan do fabryk TSMC, kończąc współpracę z Samsungiem. Powód? Chipy wyprodukowane w Korei bardziej się grzały.

W przypadku Pixeli z serii 6 użytkownicy dość często zgłaszali problemy z przegrzewaniem się urządzeń przy podstawowych czynnościach. A to identyczne problemy jakie bardzo często dotykają użytkowników Samsungów z Exynosami.

Oczywiście nie wiadomo jak będzie z Pixelami z serii 7, bo pierwsze egzemplarze zaczną trafiać do nabywców dopiero jutro. Na razie można je zamawiać w przedsprzedaży. W naszej redakcji Pixela 7 zamówił już Kamil Pieczonka. Więc za jakiś czas znajdziecie na stronie teksty dotyczące użytkowania tego modelu. A jeśli będzie się on przegrzewał, też damy Wam znać.

Trzeba również pamiętać, że Google wciąż oficjalnie nie wprowadził swoich smartfonów do naszego kraju. Co prawda można je zamówić w którymś z zagranicznych internetowych sklepów, ale należy być świadomym sporych ograniczeń. To przede wszystkim brak 5G, gdyż smartfony nie są certyfikowane przez naszych operatorów. Nie będzie również rozmów VoWiFi ani VoLTE.

