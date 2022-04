Google goni Zooma. Aplikacja Meet otrzyma integrację z YouTube

O tym, że pandemia okazała się strzałem w dziesiątkę dla technologicznych podmiotów – będących właścicielami platform do wideokonferencji – pisałem w kontekście inicjatywy Zooma, który wprowadził bezpośrednią integrację z Twitchem. Google też chce, żeby Twoje firmowe wideokonferencje stały się hitem Internetu. Już niedługo spotkania organizowane na Google Meet zyskają możliwość transmisji na YouTube.

Wideokonferencje na Google Meet z szerokim gronem odbiorców

Google Meet obok Zooma, Teams i Discorda był przez ostatnie lata zapewne jednym z najczęściej używanych programów do zdalnych konferencji. Doceniany jest głównie przez użytkowników zakotwiczonych w ekosystemie Google dzięki pełnej synchronizacji z usługą Workspace. Użytkownicy jednak narzekali na ograniczoną liczbę uczestników transmisji, którzy jednocześnie musieli należeć do obszaru roboczego organizacji. Użytkownicy platformy wielokrotnie naciskali na zwiększenie limitów lub udostępnienie możliwości strumieniowania wideo do serwisów zewnętrznych. Google co prawda limitów nie zwiększyło, ale wysłuchało drugiej prośby i wprowadzi synchronizację z YouTube.

Źródło: Depositphotos

Choć dla wielu pandemia jest już w odwrocie, to pracy zdalnej tak szybko się nie pozbędziemy. Wielu pracowników nie chce nawet myśleć o powrocie do biur, niedziwne więc zatem, że platformy takie jak Meet czy Zoom znów dostosowują się do wymogów rynku. Strumieniowanie na YouTube pozwoli na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, niezbędne dla osób prowadzących webinary czy otwarte szkolenia. Funkcja może okazać się także przydatna dla grup wyznaniowych organizujących spotkania online lub inicjatyw publicznych, dla których liczna widownia jest priorytetem.

Integracja Google Meet z YouTube ma nastąpić jeszcze w tym roku, choć Google nie podało dokładnej daty. Wydaje się, że znacznie szybciej – bo w okolicach maja – użytkownicy Workspace otrzymają jeszcze jedną ważną funkcję. Mowa o opcjonalnym szyfrowaniu end-to-end dla wszystkich spotkań. Ponadto do Meet trafią niedługo pomniejsze nowości, takie jak reakcje emoji znane z konkurencyjnych komunikatorów.

