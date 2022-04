Który smartfon robi najlepsze zdjęcia? Nie dziwię się tym wynikom...

Napiszę od razu – to dla mnie żadne zaskoczenie, bo sam od dłuższego czasu używam prywatnie Pixeli – właśnie z powodu jakości fotografii. W moim przypadku nie są to modele najnowsze, to Pixel 4 i 4 XL, ale mając stały dostęp do urządzeń konkurencyjnych firm, nie widzę specjalnie powodu, by je wymieniać na coś innego. Choć oczywiście, w wielu aspektach zdjęć są od nich smartfony lepsze. Jednak całościowo to właśnie one spełniają moje wymagania w największym stopniu.

Tym większa szkoda, że urządzenia do Google wciąż nie są oficjalnie dostępne w naszym kraju. Przez to nie tylko trudniej je kupić, ale i nie obsługują np. 5G. Ciekawy jestem, kiedy Google w końcu zauważy Polskę na swojej mapie, zwłaszcza że firma ostatnio sporo u nas inwestuje.

Sześć smartfonów do wyboru

Ślepy test o którym dziś piszemy zorganizowała redakcja nextpit.com. Uczestnicy mogli głosować na zdjęcia robione sześcioma smartfonami. Były to: Google Pixel 6 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Apple iPhone 13 Pro, OPPO Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro i OnePlus 10 Pro.

Oczywiście fotografie robione w różnych warunkach i sceneriach nie były podpisane, więc głosujący nie wiedzieli, jakim telefonem zostały wykonane. Po prostu klikali w to zdjęcie, które im się najbardziej podobało. Wybrane sceny to m.in. zdjęcia z głównego aparatu, zdjęcia z wykorzystaniem zoom o różnych wartościach, zdjęcia z szerokiego kąta, z maksymalną rozdzielczością, w pomieszczeniach, w nocy i portretowe. W sumie do porównania użyto 15 różnych scen. Następnie redakcja zliczyła głosy oddane na poszczególne zdjęcia.

Podsumowanie wygląda następująco:

Google Pixel 6 Pro (45 pkt., 2089 głosy) Samsung Galaxy S22 Ultra (42 pkt., 1763 głosy) Apple iPhone 13 Pro (41 pkt., 1472 głosy) Oppo Find X5 Pro (38 pkt., 1147 głosy) Xiaomi 12 Pro (33 pkt., 1118 głosy) OnePlus 10 Pro (29 pkt., 987 głosy)

Zaskoczeniem może być fakt, że nawet ostatni w zestawieniu OnePlus 10 Pro zajął pierwsze miejsce w kilku kategoriach, m.in. w zdjęciach selfie w trybie bokeh.

Najrówniej wypadł Pixel 6 Pro który był pierwszy cztery razy. iPhone 13 Pro zwyciężył w pięciu kategoriach, ale Pixel częściej od niego był w czołówce, co w sumie dało mu więcej punktów.

Całość testu wraz ze zdjęciami znajdziecie pod tym adresem.

„Specjaliści” mają inne zdanie

Co ciekawe, w najbardziej znanym rankingu fotograficznym – DxOmark – żaden z tych dwóch smartfonów nie jest nawet w pierwszej trójce. Tam najlepsze oceny zebrał Honor Magic4 Ultimate. Drugi jest Huawei P50 Pro a trzeci Xiaomi Mi 11 Ultra. iPhone 13 Pro jest piąty, Pixel 6 Pro ósmy a Samsung Galaxy S22 Ultra czternasty.

Trzeba jednak pamiętać o tym że miejsca smartfonów w DxOmark wielokrotnie zupełnie nie pokrywały się z opiniami użytkowników.

O tym jak działa serwis i czy jego opinie są wiarygodne pisał na naszych łamach Krzysztof Rojek.