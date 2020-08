Google Pixel 5 i Pixel 4a zaprezentowane! Będą wspierać 5G, ale…

Pixel 4a zaprezentowany. Pixel 4a 5G oraz Pixel 5 z 5G jesienią

Pierwszy z modeli to zapowiadany wcześniej Pixel 4a, który jest oczywiście tańszą alternatywą dla osób, które nie potrzebują wszystkich topowych funkcji oraz specyfikacji, ale zależy im na czystym Androidzie prosto od Google oraz fenomenalnym aparacie. Opóźnienie premiery Pixel 4a, który (jak sugeruje nazwa) powinien był pojawić się sporo wcześniej, ma wynikać z problemów związanych z pandemią.

Google się opamiętało. Pixel 5 będzie wyglądał… normalnie

Zgodnie z oczekiwaniami specyfikacja tego telefonu opiera się na procesorze Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wbudowanej i ten sam aparat, który obecny był w Pixelu 4 z trybem nocnym. Cena? 350 dolarów. To cena niższa o 50 dolarów od zeszłorocznego Pixela 3a oraz tegorocznego iPhone SE. Jesienią dostępna będzie także jego druga odmiana – ta wspierająca sieć 5G, a wtedy cena smartfonu Google wzrasta do 500 dolarów. Google ma dopiero określić się, co do swojego podejścia do 5G, a wszystko to będzie ujawnione jesienią, gdy Pixel 4a i Pixel 5 będą oficjalnie dostępne.

Specyfikacja Google Pixel 4a:

Ekran 5.81 cali, 1080 na 2340 pikseli, OLED, 443 ppi, otwór na kamerkę

Bateria: 3,140 mAh

Pamięć RAM: 6GB

Wbudowana pamięć: 128GB

Procesor: Qualcomm Snapdragon 730G

Tylna kamera: 12.2-megapikseli, OIS oraz EIS, f/1.7, kąt widzenia 77 stopni

Wideo: 1080p przy 30, 60 lub 120 fps; 720p przy 30, 60, or 240 fps; 4K przy 30 fps

Przedni aparat: 8-megapikseli, ƒ/2.0, kąt widzenia 84

Głośniki stero

Złącze słuchawkowe 3,5 mma jack

USB-C

Brak ładowania bezprzewodowego

Tylko ładowarka 18 W w pudełku

Pixel 4a będzie dostępne na razie w USA, a Pixel 4a (5G) i Pixel 5 trafią w nadchodzących miesiącach do USA, Kanady, UK, Irlandii, Francji, Niemiec, Japonii, Tajwanu oraz Australii.

Pixel 5 będzie miał dużo wolniejszy procesor od poprzednika

Google Pixel 5 – jesienią więcej szczegółów o flagowcu z 5G

Pomimo tego, że Pixel 5 pojawi się na rynku jesienią, to Google zaprezentował swój nowy flagowy smartfon już teraz. W związku z tym, firma nie podała jeszcze żadnych szczegółów co do specyfikacji telefonu czy jego wyjątkowych funkcji. O tym, co może się w nim znaleźć i jak może wyglądać pisaliśmy wcześniej.