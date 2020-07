Google się opamiętało. Pixel 5 będzie wyglądał… normalnie

Jeżeli śledzicie technologiczne newsy, zapewne obiło wam się o uszy to, że Google w przypadku Pixela 5 miało wyrzucić cały dotychczasowy design do kosza na rzeczy wielkiego garbu na plecach telefonu. Jakiś czas temu pisałem o tym, że Google to jedyna obok Apple firma, która zachowała język projektowania telefonów pomiędzy generacjami i byłbym bardzo zawiedziony, gdyby nagle go porzucili. Pomimo tego, że Pixele nigdy nie były królami piękności (gigantyczny notch w 3 XL, czółko w „czwórce”), to patrząc na reakcję fanów, dodanie tak wielkiej wyspy już kompletnie zabiłoby urodę telefonu. Dlatego z radością przyjmuję wiadomość, że Google opamiętało się i najnowsze przecieki pokazują dużo (naprawdę dużo) lepszy pomysł na telefon.

Pixel 5 może być najładniejszym Pixelem w historii

Jeżeli wierzyć przeciekom z GSMArena, to nowy Pixel ma mieć wymiary 144.6×70.4×8 mm, co daje mu przekątną obudowy ~6,2 cala. Mamy tu czytnik linii papilarnych na plecach, podobną do Pixela 4 wysepkę z dwoma aparatami, kamerkę z przodu zlokalizowaną w wycięciu w ekranie i (co mi się niesamowicie podoba) równe ramki dookoła ekranu, bez czółka czy podbródka. Nie wiem jak wam, ale mi taki wręcz „klasyczny” wygląd telefonu bardzo się podoba. Niestety, o jego podzespołach wiemy jedynie tyle, że Google planuje użycie Snapdragona 765 zamiast topowego 865.

Powstaje tu jednak jedna, bardzo ważna do rozstrzygnięcia kwestia. Pokazany powyżej pomysł na Pixela 5 bardzo różni się od poprzedniego. Jestem przekonany, że wielu ludziom spodoba się on bardziej niż wielki garb na telefonie. Na miejscu Google dokładnie przebadałbym reakcję ludzi na oba pomysły i ten, który zbierze więcej negatywnych reakcji zwyczajnie wyrzucił do kosza. Jest jednak mała szansa, że tak się stanie. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że Pixel 5 będzie wyglądał jak na renderach, natomiast wersja z garbem powędruje do Pixela 5 XL.

O tym jak finalnie będą wyglądały Pixele teoretycznie powinniśmy się dowiedzieć już w październiku, jednakże ze względu na pandemię Google wpadło w wir przekładanych premier. Z tego właśnie powodu nie zobaczyliśmy jeszcze Pixela 4a, a niektóre źródła podają, że jego premiera została przełożona na jesień. Oznacza to, że na Pixela 5 poczekamy jeszcze dłużej.

Moim zdaniem – warto. Myślicie, że Google znowu oleje nasz kraj, czy też Pixel 5 pojawi się u nas w oficjalnej dystrybucji?

Źródło: GSMArena