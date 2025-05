Google odkręca szampana i ja się nie dziwię, ale czegoś tutaj brakuje

Google One świętuje ogromny sukces. Od premiery nowego szczebla subskrypcji z AI, zaobserwowano znaczący wzrost. Wciąż jednak brakuje kluczowej platformy, a do tego konkurencja jest teraz poza zasięgiem. To może być tylko kwestia czasu.

W lutym minionego roku Google świętowało przekroczenie aż 100 milionów subskrybentów usługi Google One. Co ciekawe, nie potrzebowali więcej niż trochę ponad rok, aby tę liczbę powiększyć o połowę w czasie o wiele mniejszym niż wcześniej. Jak to możliwe? Chyba wiemy.

Google odkręca szampana i ja się nie dziwię, ale jako użytkownik chcę więcej

Na przekroczenie magicznej bariery w zeszłym roku, Google potrzebowało aż sześciu lat ciężkiej pracy. Serwis rósł powoli, ale stabilnie (więcej o nim pisał Bartek). Tymczasem się okazuje, że dało się jeszcze szybciej, ale najwyraźniej brakowało odpowiedniej propozycji. O ironio, tą wyczekiwaną opcją musiała się okazać ta zawierająca pakiet sztucznej inteligencji Gemini, która zadebiutowała właśnie dla uczczenia 100 milionów subskrybentów.

Według doniesień źródeł, Google One zaobserwowało miliony napływających użytkowników od momentu wprowadzenia szczebelka AI Premium zawierającego 2 TB miejsca w chmurze oraz Gemini Advanced. Google na pewno odkorkowało szampana, gdyż pokazuje to, że gigant ma silną kartę w walce ze sztuczną inteligencją, która mocno dyszy na karku tradycyjnej wyszukiwarki. Na tę chwilę firma proponuje przede wszystkim te trzy opcje Google One:

Pakiet podstawowy: 8,99 zł miesięcznie, 100 GB miejsca w chmurze Dysku Google,

8,99 zł miesięcznie, 100 GB miejsca w chmurze Dysku Google, Premium: 46,99 zł miesięcznie, miejsca w chmurze Dysku Google,

46,99 zł miesięcznie, miejsca w chmurze Dysku Google, AI Premium: 97,99 zł miesięcznie, 2 TB miejsca w chmurze Dysku Google oraz Gemini Advanced.

Trzeba jednak przyznać, że w tym sukcesie, użytkownicy wcale nie mają powodu do świętowania. Google One, w porównaniu do konkurencji, wciąż nie oferuje najważniejszej usługi – YouTube Premium. Ta jest wciąż uwięziona w osobnym planie, za który trzeba zapłacić niewiele mniej niż za pakiet AI Premium. Dla porównania Apple One oferuje pełen pakiet od miejsca w chmurze, przez muzykę, aż po VOD. Może też dlatego to właśnie gigant z Cupertino może się pochwalić niedoścignioną ilością użytkowników – ponad miliard.

