Nowa twarz Androida. Wear OS 6 i Android 16 już bez tajemnic

Jaki będzie Android 16? To pytanie zadawaliśmy sobie od bardzo dawna. Właściwie to od momentu premiery bieżącej odsłony systemu operacyjnego od Google. Dziś wiemy już znacznie więcej. Zgodnie z zapowiedzią Google, ma być szybko, bezpiecznie, a przede wszystkim estetycznie i przyjaźnie dla użytkownika. Oto garść informacji z konferencji The Android Show, rzucającej światło na to, co w najbliższym czasie wydarzy się wokół tego systemu.

Material 3 Expressive: Android 16 i Wear OS 6 mogą wyglądać tak, jak tego zapragniesz

Zacznijmy od tego, co z perspektywy typowego użytkownika smarfona czy smartwatcha wydaje się być wyjątkowo istotne. W czasach, gdy wydajność smartfonów sprawiła, że ociężałe, wolne nakładki systemowe odeszły w niepamięć, producenci skupili się na tym, jak wyglądają i co oferują użytkownikom. Nie inaczej, już od wielu lat, postępuje Google. Pełnię osiągnięć firmy widzimy w smartfonach Google Pixel, gdzie system i nakładka pochodzą od tego samego producenta. Co ludzie sądzą o tym, jak prezentuje się Android na Pixelach? Cóż, nie da się nie zauważyć, że są wysoce ukontentowani. Interfejs smartfonów Google Pixel ma opinię lekkiego, przyjaznego użytkownikowi i pozwalającego na daleko idącą personalizację. Co będzie teraz? Zgodnie z zapowiedzią Google ma być jeszcze lepiej. Oto Material 3 Expressive, czyli zupełnie nowy design Androida, skupiony w pełni na użytkowniku.

Co w Material 3 Expressive jest tak wyjątkowego, że warto przyjrzeć mu się bliżej? To wciąż ten sam, znany i lubiany design czystego Androida, tyle że znacznie bardziej rozbudowany. Możliwości personalizacji poszczególnych elementów interfejsu zdają się nie mieć końca. Do tego cała masa przydatnych i mniej przydatnych gadżetów, takich jak aktywne powiadomienia, dzięki którym obsługa smartfona ma być szybsza i jeszcze bardziej intuicyjna.

Co bardzo istotne, Material 3 Expressive trafi nie tylko na smartfony. Pojawi się również na zegarkach. Dedykowany im system operacyjny, Wear OS 6, również doczekał się odpowiedniej aktualizacji, dzięki którym korzystanie z zegarka od Google czy innego producenta ma być jeszcze przyjemniejsze.





Naturalne, płynne animacje, motywy kolorystyczne i możliwość dostosowania poszczególnych elementów interfejsu, na czele z czcionką mają sprawić, że smartfon będzie dokładnie taki, jak chce tego użytkownik. Nie producent, nie operator, nie twórca systemu. Liczy się to, czego oczekuje właśnie użytkownik.

Jeszcze więcej bezpieczeństwa: automat od fotowoltaiki już się nie dodzwoni?

Co jeszcze pojawi się w systemie Android 16? Nowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa smartfona i jego użytkownika. Obejmą one przede wszystkim lepszą ochronę użytkownika przed niechcianymi połączeniami i wiadomościami. Jak deklaruje Google, zabezpieczenia systemu operacyjnego zostaną udoskonalone, by jeszcze lepiej strzec użytkownika przed niechcianymi połączeniami i korespondencją, której celem jest często oszustwo finansowe.





Zapowiedziano również podjęcie walki z osobami podszywającymi się pod banki. Google ma zamiar współpracować z kluczowymi instytucjami finansowymi celem przeciwdziałania sytuacji, w której użytkownik proszony jest o przekazanie zdalnego dostępu do posiadanego urządzenia.

Google zapowiedziało również zmiany w usłudze lokalizowania naszych urządzeń. Obecnie służąca temu usługa, Find My Device, zostanie przekształcona w Find Hub. Co to oznacza w praktyce? Jeszcze więcej przydatnych funkcjonalności, w tym łączność satelitarną w krajach, w których tego typu usługa jest dostępna.

Gemini podbija kolejne urządzenia

Gemini, czyli sztuczna inteligencja od Google, już od dawna dostępna jest na smartfonach i komputerach tego producenta. Przyszła pora na to, by opuścić bezpieczną przystań i przejąć kontrolę nad kolejnymi urządzeniami. Jak zapowiedziało Google, Gemini już wkrótce trafi do naszych samochodów, gdzie stanie się jednym z elementów Android Auto. Asystent oparty o sztuczną inteligencję trafi również na zegarki z systemem Wear OS, a to jeszcze nie koniec ekspansji AI od Google. Gemini ma pojawić się również w goglach rzeczywistości rozszerzonej i telewizorach. Cel? Wszędzie ten sam. Obsługa urządzeń ma stać się, dzięki Gemini, jeszcze bardziej intuicyjna i przyjazna użytkownikowi.





RCS staje się nowym standardem w komunikacji między posiadaczami smartfonów

Preludium Google I/O 2025 to również świetna okazja ku temu, by pochwalić się sukcesami w zwiększaniu popularności technologii RCS. Jak mogliśmy usłyszeć, obecnie każdego dnia posiadacze smartfonów wysyłają przeszło miliard wiadomości w standardzie RCS w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Cóż, popularność RCS wcale nie dziwi, zwłaszcza że w USA technologia dostępna jest również na iPhone'ach. Co można zyskać dzięki niej? Możliwość wysyłania zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości czy prowadzenia grupowych konwersacji bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i logowania się do jednej z konkurencyjnych usług.

Konferencja Google I/O startuje już za kilka dni, co oznacza, że najbliższy czas będzie obfitować w nowe, ciekawe informacje ze świata Androida. Czekamy z niecierpliwością!