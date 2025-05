Zdjęcia Google zaoferują przełomową opcję. Szykuje się prawdziwa gratka!

W erze, w której sztuczna inteligencja w fotografii mobilnej staje się niezastąpionym pomocnikiem, Zdjęcia Google ani trochę nie planują pozostać w tyle i szykują się do kolejnej rewolucji. Edytowanie zdjęć wspomagane przez AI to już codzienność: od poprawy kolorów, po automatyczne usuwanie niechcianych obiektów. To standard nie tylko w mobilnej fotografii, ale także dużych, desktopowych, aplikacjach na co dzień wykorzystywanych przez profesjonalistów. Teraz jednak nadchodzi funkcja, która może przenieść ten proces na zupełnie nowy poziom pod względem... kreatywności!

Zamiana zdjęć w obrazy i kreatywne grafiki. Nadchodzi nowa opcja Zdjęć Google

Jak wynika z informacji którymi podzieliła się redakcja serwisu Android Authority, Google przygotowuje się do wprowadzenia funkcji o nazwie Remix w jednym ze swoich flagowych produktów: Zdjęciach. Informacje na temat tej funkcji pojawiły się w wersji 7.29 aplikacji. Jak Remix ma działać w praktyce? To funkcja, która ma pozwalać użytkownikom na przekształcanie własnych zdjęć w grafiki generowane przez Generatywną Sztuczną Inteligencję (GenAI). Stylizacja fotografii obejmie kilka stylów m.in. anime, claymation, a nawet estetykę znaną ze Studia Ghibli, która ostatnio zyskała ogromną popularność dzięki nowym narzędziom graficznym ChataGPT (a jednocześnie nie obyło się od ogromu kontrowersji w związku z nią).

Aby skorzystać z Remix, zdjęcia muszą być zsynchronizowane z serwami Google. Sam proces ma być dziecinnie prosty. Użytkownik musi wybrać przycisk "+" w aplikacji Zdjęcia Google, wskazać opcję Remix, a następnie wybraż styl graficzny który go interesuje. Jeśli efekt końcowy nie spełni oczekiwań, będzie można wygenerować alternatywną wersję – aż do uzyskania rezultatu, który będzie dla użytkownika satysfakcjonujący. Funkcja ma być wyraźnie oznaczona jako eksperymentalna technologia GenAI, co podkreśla, że Google nadal testuje możliwości (od)twórcze nowej sztucznej inteligencji w obrębie swojej platformy.

Zmian będzie więcej. Oto, co szykuje dla nas Google

Google konsekwentnie rozwija swoje narzędzia do szeroko pojętej edycji zdjęć, dodając kolejne opcje i usprawnienia. Ostatnio wprowadzono m.in. nowy pasek wyszukiwania, który ułatwia dostęp do konkretnych fotografii, a także możliwość tworzenia Ultra HDR w przypadku starych zdjęć. Remix wpisuje się więc w szerszą strategię, według której Zdjęcia Google nie będą już tylko narzędziem do archiwizacji zdjęć, ale także pełnoprawnym edytorem, gdzie wszystko będzie inituicyjne, bezproblemowe i dziecinnie proste.

Istnieje spora szansa, że więcej na temat Remix dowiemy się już w przyszłym tygodniu. To wtedy startuje konferencja Google I/O 2025, na której to spodziewamy się dowiedzieć więcej na temat planów Google na najbliższe miesiące. A najwyraźniej nowości tym razem będzie na tyle dużo, że firma już kilka dni temu podzieliła się informacjami o zmianach, które zmierzają do ich mobilnych systemów - Androida oraz wearOS!

Źródło: Android Authority