Google inspiruje się Redditem? Do wyszukiwarki może trafić ciekawa funkcja

Google chyba czuje coraz silniejsze zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji, która mogłaby zagrozić dominacji ich wyszukiwarki internetowej. Wskazuje na to rozbudowywanie jej w nieoczekiwaną stronę. Przedsmak nadchodzących, możliwych zmian zaczął się już gdzieniegdzie pojawiać.

Reddit to znany i uwielbiany portal, który w zasadzie wygryzł tradycyjne formy forów dyskusyjnych. Jeżeli potrzebujemy zdobyć jakąś informację albo po prostu szukamy osoby do dyskusji na interesujący nas temat, to nie będzie teraz w internecie lepszego miejsca. Chyba że te plany pokrzyżuje Google.

Czy Google ostrzy zęby na koronę Reddita? Zauważono nową funkcję wyszukiwarki

Google testuje nową funkcję w mobilnej aplikacji wyszukiwarki, która przekształca wyniki wyszukiwania w wątki dyskusyjne, przypominające fora internetowe, takie jak Reddit. Obecnie funkcja ta pojawia się głównie podczas wyszukiwania wydarzeń sportowych, np. „Team vs Team” (wybrana drużyna kontra inna drużyna) i jest dostępna w wersji beta dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Po wpisaniu zapytania dotyczącego meczu, użytkownicy widzą standardowe informacje, takie jak wyniki na żywo i statystyki. Nowością jest zakładka „Dyskusje”, która umożliwia komentowanie, odpowiadanie na wpisy innych oraz ocenianie ich za pomocą głosów za i przeciw. Aby wziąć udział w dyskusji, wystarczy mieć konto Google. Po dodaniu wiadomości pojawia się zdjęcie profilowe użytkownika, a pełne imię i nazwisko są widoczne tylko po rozwinięciu wątku.

Ta funkcja ma na celu zwiększenie zaangażowania użytkowników, oferując im możliwość dzielenia się opiniami i doświadczeniami bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Na razie dostępna jest tylko dla zapytań sportowych, ale niewykluczone, że w przyszłości zostanie rozszerzona na inne tematy. Tym bardziej że miejsc na poprawki nie brakuje. Obecna wersja jest na przykład pozbawiona szalenie ważnej funkcji, która jest fundamentem każdej, ale to każdej dyskusji... Możliwości zwrócenia się do wybranej osoby.

Niemniej, wyraźnie widać, że Google nie marnuje czasu i szuka skutecznej metody na zatrzymanie przy sobie jak największej ilości użytkowników.

Źródło: androidcentral