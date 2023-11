Google One – Co to za usługa i czym różni się od Dysku Google?

Jedną z najpopularniejszych usług od Google jest Dysk Google. To właśnie to rozwiązanie pozwala przechowywać w chmurze m.in. zdjęcia lub korespondencję z Gmaila. Firma poszła jednak o krok dalej i jakiś czas temu zaoferowała użytkownikom Google One. To płatna subskrypcja, która zapewnia więcej miejsca na dane oraz dodatkowe korzyści. Oto wszystko, co musisz o niej wiedzieć.

Google One – usługi Google na wyższym poziomie

Dzięki Google One możesz jeszcze lepiej wykorzystać potencjał usług Google, takich jak Dysk Google, Gmail lub Zdjęcia Google. Co ciekawe, subskrypcją możesz też podzielić się z bliskimi. Wówczas dzielicie przestrzeń dyskową wykupioną w ramach abonamentu. Zacznijmy jednak od tego, czym tak naprawdę różni się Dysk Google od Google One.

Różnica między Dyskiem Google a Google One

Dysk Google to popularna usługa, która umożliwia przechowywanie danych w chmurze. Każde bezpłatne konto Google oferuje 15 GB darmowego miejsca, które jest współdzielone między Dyskiem Google, Gmailiem i Zdjęciami Google. To wystarcza na początek, ale z czasem możesz potrzebować więcej przestrzeni w swojej chmurze. Wówczas z pomocą przychodzi Google One. Już najtańszy pakiet pozwala zyskać 100 GB miejsca, czyli przeszło 6 razy więcej niż oferuje wariant bezpłatny.

Goolge One: Pakiety i ceny

Google One oferuje 3 różne pakiety subskrypcyjne:

Pakiet Podstawowy

Pojemność : 100 GB

: 100 GB Cena: 8,99 zł / miesiąc (przez pierwsze 3 miesiące 2,25 zł)

Pakiet Standardowy

Pojemność : 200 GB

: 200 GB Cena: 13,99 zł / miesiąc (przez pierwsze 3 miesiące 3,49 zł)

Pakiet Premium

Pojemność: 2 TB

Cena: 46,99 zł / miesiąc (przez pierwsze 3 miesiące 11,75 zł)

Każdy pakiet to również:

dostęp do pomocy ekspertów Google,

możliwość udostępnienia subskrypcji nawet 5 osobom,

dodatkowe korzyści dla użytkowników,

więcej funkcji edycji Zdjęć Google.

Udostępnianie subskrypcji Google One w rodzinie

Jedną z dodatkowych korzyści, jakie oferuje Google One, jest możliwość udostępniania subskrypcji w rodzinie. Możesz podzielić się swoim abonamentem z maksymalnie pięcioma innymi osobami, co oznacza, że razem z Tobą aż sześć osób może korzystać z wykupionej przestrzeni w chmurze.

google drive

Oryginalna jakość vs. Oszczędzanie miejsca na dane

Kiedy korzystasz z Google One, masz możliwość wyboru, w jakiej jakości chcesz przechowywać swoje zdjęcia i filmy.

W opcji Oryginalna jakość , zdjęcia i filmy są przechowywane w pełnej rozdzielczości, w której zostały zrobione. To świetna opcja, jeśli zależy Ci na zachowaniu najwyższej jakości obrazów i filmów.

, zdjęcia i filmy są przechowywane w pełnej rozdzielczości, w której zostały zrobione. To świetna opcja, jeśli zależy Ci na zachowaniu najwyższej jakości obrazów i filmów. W przypadku opcji Oszczędzanie miejsca na dane zdjęcia są kompresowane do rozdzielczości 16 Mpix, a filmy do 1080 pikseli. Jest to przydatne, jeśli potrzebujesz oszczędzić miejsce na dysku i nie jesteś tak wymagający co do jakości.

Korzyści dla subskrybentów Google One

Oprócz większej przestrzeni na dane, Google One oferuje szereg innych korzyści. Niestety brzmi to nieco enigmatycznie i trudno traktować to jako jakiś wyjątkowy benefit. Dlaczego? Ponieważ Google nie mówi o żadnych konkretach. Wiemy tylko, że przykładowe korzyści dla subskrybentów to nagrody w Google Store oraz środki w Google Play.

Eksperci Google One

Google One oferuje także dostęp do ekspertów Google. Przeszkoleni pracownicy mają być gotowi na to, aby udzielić nam odpowiedzi na pytania dotyczące produktów i usług Google. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy przy odzyskiwaniu skasowanych plików z Dysku, czy chcesz nauczyć się korzystać z Gmaila w trybie offline, eksperci Google One mogą pomóc.

Google One dla osób edytujących zdjęcia

Google One to także dodatkowe narzędzia do edycji przechowywanych zdjęć. Dzięki usłudze zyskujemy dostęp do kilku ciekawych rozwiązań. Magiczna gumka pozwala pozbyć się niechcianych obiektów i przypadkowych osób z fotografii. Opcja HDR podniesie jakość zdjęć, optymalizując jasność i kontrast. Jest też funkcja rozmycia tła, oświetlenia portretowego oraz narzędzia poprawiające wyrazistość fotografowanego nieba.