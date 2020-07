Google obiecuje, że w przejęciu Fitbita nie chodzi o wasze dane. Nie wierzę im, a Wy?

Google często postrzegam jak wózek sklepowy z zepsutym kółkiem. Niby robi swoje, ale ciągle Cię denerwuje potrzebą korygowania jego kierunku. Właśnie tym jest (było?) dla mnie ich podejście do branży fitness. Zrobili WearOS, zrobili ciekawą aplikację, firmy chętnie by się z tym integrowały, ale komu chce się męczyć z wadliwym wózkiem w sklepie?

Coś poszło nie tak jak trzeba. Zabrakło kompletnego, zamkniętego rozwiązania, czyli wszystkiego od referencyjnych gadżetów po aplikacje. Przez ostatni rok czy dwa pojawiało się wiele przecieków na temat nowego smart zegarka z logiem Google jednak finalnie nic takiego nie powstało. No dobra, przynajmniej nic co by można było kupić. Gigant z Mountain View zrobił to w czym jest dobry czyli poszedł na zakupy. No bo skoro samemu nie można zrobić dobrego urządzenia to zawsze można kupić kogoś kto wie, jak to zrobić.

Fitbit kupiony!

Google zdecydowało się na zakup Fitbit którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. Firma z ogromnym know how zarówno z perspektywy oprogramowania jak i (to chyba najważniejsze) sprzętu. Zakup na poziomie 2.1 miliarda dolarów, który skutecznie zasypuje braki po stronie króla wyszukiwarek.

Jednak kto dzisiaj ufa Google? Ciężko znaleźć kogoś takiego. Dlatego nikogo raczej nie dziwi fakt, że blisko 20 organizacji z całego świata zebrało się i wystosowało oficjalnie swoje obawy wobec wspomnianej transakcji. W swoim oświadczeniu zwracają uwagę na to, że Google zyska dostęp do danych wrażliwych na temat naszej aktywności czy zdrowia. Oczywiście raczej chodzi tu o znaczne powiększenie dostępu do tych danych, bo przecież takowe już posiada dla całkiem dużej grupy ludzi.