Seria Apple Watch od zawsze koncentrowała się na zdrowiu. W mediach skutecznie nagłaśnia się każdy przypadek, w którym zegarek wykrył nieprawidłowość w działaniu organizmu swojego właściciela i tym samym – uratował mu życie. Szereg doniesień mówi nawet o tym, że Apple Watch był w stanie wykryć symptomy choroby, których lekarz w szpitalu nie zauważył. Już od dłuższego czasu prezentacja każdego nowego modelu serii zaczyna się od segmentu, w którym ludzie dziękują twórcom zegarka, że ten wykrył ich choroby serca bądź też zawiadomił bliskich podczas gdy oni stracili przytomność. Nie ma się więc co dziwić, że Apple chce pozycjonować swój produkt nie tylko jako zaawansowany smartwatch, ale też – wyrób medyczny. Medycyna jak wiadomo nie ogranicza się jedynie do chorób serca, dlatego gdy w przyszłym roku zobaczymy Apple Watch 6, będzie on potrafił wykryć nieprawidłowości także w naszym zdrowiu psychicznym.

Apple Watch 6 wykryje ataki paniki i inne nieprawidłowości

Informacje o nowych możliwościach Apple Watchy pochodzą od Jona Prossera, który dostarcza rzetelnych informacji o tym, co planuje firma z Cupertino. W swoim podcaście powiedział: