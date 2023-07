Google nie bawi się w blue vs green bubbles. Firma chce szyfrować wiadomości z iPhone’ów

Blue vs. green bubbles — bezsensowny konflikt, który bez przerwy jest kontynuowany

Blue vs green bubbles to specyficzny konflikt między użytkownikami urządzeń z Androidem i iOS. Polega na swego rodzaju dyskryminacji i towarzyskim wykluczeniu, uaktywniającym się w momencie, gdy użytkownik iPhone’a prześle do odbiorcy wiadomość iMessage, a czat przybierze kolor zielony. Oznacza to, że osoba po drugiej stronie nie posiada telefonu z nadgryzionym jabłkiem, przez co jest traktowana jako gorsza. Tak, brzmi to niedorzecznie, ale w USA — głównie w przypadku młodzieży — jest spory problem, który prowadzi do społecznych konsekwencji. Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć pod tym linkiem, w artykule Patryka.

iMessage to bez dwóch zdań doskonała forma komunikacji i paradoksalnie zwykłe “SMS-y” na smartfonach od Apple to jeden z najlepszych komunikatorów, z jakich przyszło mi korzystać. Niestety jednak, pisanie wiadomości z kimkolwiek, kto posiada urządzenie z Androidem, wzbudza nostalgię — ale tę negatywną, bowiem przypomina czasy początków smartfonów. Ze strony Google, które korzysta z Rich Communication Services (RCS) w swoich Wiadomościach, do tej pory wyglądało to podobnie. Połączenie iMessage z Messages wymagało więc chodzenia na wiele kompromisów, w tym niestety trzeba było zrezygnować z szyfrowania end-to-end. Dłużej już tak nie będzie.

Google chce, żeby wszystkie wiadomości były szyfrowane — niezależnie od smartfona

Apple opiera się przed korzystaniem z RCS, przez co integracja dwóch systemów SMS jest niemożliwa. Tym samym wielkie G ogłosiło, że obsługuje Messaging Layer Security (MLS), które pozwoliłoby na zachowanie pełnego szyfrowania między dwiema dużymi platformami do przesyłania wiadomości, takimi jak iMessage i RCS. MLS to protokół opracowany przez Internet Engineering Task Force (IETF), który umożliwia „praktyczną interoperacyjność między usługami i platformami”.

Oznacza to, że szyfrowanie end-to-end zostanie zachowane, nawet podczas pisania na RCS z osobami z iMessage czy w grupowych czatach z nimi. Celem Google jest zapewnienie użytkownikom Google Wiadomości bezpiecznego czatu grupowego ze wszystkimi jego członkami, niezależnie od używanej przez nich aplikacji do przesyłania wiadomości. I bardzo mądrze.

Źródło: Google

Stock Image from Depositphotos