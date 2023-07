Karta SIM bez rejestracji z darmowym polskim numerem wirtualnym

Twórcami aplikacji mobilnej Priv, w której możecie sobie zamówić za darmo, polski wirtualny numer telefonu, stworzona została przez firmę Confly. Do tej pory dostarczali dla firm i instytucji aplikację do wideokonferencji, teraz udostępnili za darmo Priv dla klientów indywidualnych.



Aby skorzystać z aplikacji Priv, wystarczy być w posiadaniu smartfona z Androidem - aplikacja do pobrania z Google Play. Osoby korzystające z iPhone muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość lub zapisać się do beta testów na iOS pod tym linkiem.

Nie jest tu wymagana karta SIM, a więc i obowiązek rejestracyjny, choć uwarunkowania prawne w Polsce ograniczają jej działanie, bez potwierdzenia swojej tożsamości - poprzez MojeID, eDO App lub przesłanie zdjęcia dowodu lub paszportu.



Ze zrozumiałych względów, nikt na start usługi nie będzie chciał oczywiście tego robić, również się na to nie zdecydowałem. Mogę jednak polecić to rozwiązanie osobom, które nie chcą używać swoje głównego numeru telefonu do rejestracji na stronach, usługach, aplikacjach czy grach, które wymagają podania numeru telefonu. Przy takim zastosowaniu, weryfikacja tożsamości nie jest konieczna.

Do otrzymania takiego polskiego numeru wirtualnego, wystarczy po pobraniu aplikacji założyć konto, podając tylko dowolny adres e-mail (istniejący, bo przychodzi na niego kod do logowania) oraz swoje imię.



W dalszej kolejności ustalamy hasło do konta i hasło do szyfrowania wiadomości. Na stronie twórców Priv, możemy przeczytać, iż jest to niezbędna procedura:

Nie interesują nas Twoje dane - treści rozmów i wiadomości DM są szyfrowane i w pełni poufne. W każdej chwili możesz także wyłączyć wygenerowane numery. Metoda szyfrowania end-to-end gwarantuje, że Twoje wiadomości nigdy nie trafią w niepowołane ręce.

W zasadzie to wszystko, w kilka sekund po założeniu konta otrzymujemy swój polski wirtualny numer telefonu. Sprawdziłem go, wysyłając na niego wiadomość SMS oraz dzwoniąc i odbierając połączenie z numeru w ofercie na kartę - standardowe opłaty, więc w nielimitowanych taryfach bezpłatne.

Z uwagi na brak potwierdzenia tożsamości nie możemy odpowiadać na te odebrane wiadomości SMS, ani wykonywać połączenia, chyba że do innych użytkowników Priv - wówczas aplikacja działa jak zwyczajny komunikator internetowy.

Również na stronie Priv przeczytacie, że to pierwszy prawdziwy dostawca wirtualnych numerów telefonu na polskim rynku. Tu pozwolę się nie zgodzić, dostępny jest jeszcze Darmowy Drugi Numer 2nr, o którym szerzej pisałem Wam tutaj (w komentarzach wypowiadali się jego twórcy) oraz tutaj. W tym przypadku jednak, w darmowej wersji mamy ograniczenie w postaci aktywności takiego numeru przez tydzień. Na ten moment w darmowej wersji Priv nie ma żadnych takich ograniczeń.



Co jeszcze warto tu wspomnieć, to w Priv działa program lojalnościowy, w ramach którego za każde odebrane połączenie dostajemy 1 punkt za minutę oraz 1 punkt za każdą odebraną wiadomość SMS. Punkty te później można wymienić na wykonywanie połączeń i wysyłanie wiadomości lub na inne subskrypcje Priv - oczywiście już po dokonaniu weryfikacji tożsamości.

Jeśli macie jakieś pytania lub mam coś jeszcze dla Was sprawdzić na Androidzie i iOS (mam już dostęp do beta testów) w tej aplikacji, piszcie śmiało w komentarzach.

Źródło: Confly/Priv.