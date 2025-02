Na to wydarzenie warto czekać. Gigant pokaże, na co go stać

Google I/O to coroczna konferencja skierowana głównie do programistów i entuzjastów nowości oferowanych przez firmę z Mountain View. Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku i od tego czasu wydarzenie stało się ważne w branży technologicznej konkurując mocno z WWDC organizowanym przez Apple. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Google I/O odbędzie się w maju i właśnie otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie. Wydarzenie potrwa dwa dni: od 20 do 21 maja i będzie je można śledzić na żywo pod sceną Shoreline Amphitheatre w Mountain View lub w sieci. Wszystkie prezentacje, spotkania, warsztaty będą transmitowane na YouTube, co pozwoli na udział osobom, które nie mogą wybrać się do Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji, w tym rejestrację na wydarzenie, znajdziecie na oficjalnej stronie Google I/O 2025.

Czego możemy się spodziewać na tegorocznej edycji Google I/O? Niewątpliwie głównym elementem programu będzie prezentacja Android 16. Będą też z pewnością rozwiązania AI, gdyż Gemini jest teraz chyba najważniejszym produtem spod znaku Google. Firma dąży do tego, by ich narzędzia były najlepsze i zawstydzały konkurencję. Czego możemy się spodziewać? Na ten moment trudno mówić wprost – Sztuczna Inteligencja rozwija się w zawrotnym tempie i każdego tygodnia pojawiają się nowe funkcje pozwalające na realizację jeszcze większej liczby zadań. Wystarczy wspomnieć, że tydzień temu Google udostępniło nową wersję Gemini 2.0 Flash za pośrednictwem interfejsu API Gemini w Google AI Studio i Vertex AI. Deweloperzy mogą teraz tworzyć aplikacje produkcyjne z 2.0 Flash. W ręce deweloperów oddano również eksperymentalną wersję Gemini 2.0 Pro, który ma być najlepszym modelem pod względem wydajności kodowania i złożonych podpowiedzi.

Google I/O 2025 w maju. Czego możemy się spodziewać po konferencji?

A co z premierami produktowymi? Patrząc na zeszłoroczną edycję wydarzenia, można założyć, że w tym roku Google niczego nie pokaże. Wskazywać na to mogą również najnowsze plotki związane ze smartfonem Google Pixel 9a. Choć Google I/O mogło być najlepszym miejscem do zaprezentowania nowego telefonu, ten do sprzedaży ma trafić już w marcu. Firma skupiać się będzie przede wszystkim na usługach, rozwiązaniach dla deweloperów i Sztucznej Inteligencji. Niewykluczone jednak, że będzie miała dla nas jakąś niespodziankę. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już pod koniec maja.

Tradycją stało się już, że przy okazji zapowiedzi Google I/O na stronach wydarzenia pojawiła się w miarę prosta łamigłówka. W zeszłym roku było to Brake The Loop, gdzie należało ułożyć drogę dla kulki w taki sposób, by przemieściła się z punktu A do punktu B. W tym roku mamy podobnie. Prism Shift rzuca wyzwanie, w którym musimy poprowadzić, odbić i rozdzielić wiązki światła, aby oświetlić latarnie. Nic skomplikowanego, ale daje dużo frajdy – tym bardziej, że na graczy czeka wiele światów i coraz trudniejsze poziomy wymagające kreatywnego myślenia.