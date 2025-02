Wygląda na to, że plany Google sięgają dalej, niż myśleliśmy. Co dopiero się dowiedzieliśmy, że nadchodzi wsparcie dla wideo rozmów z WhatsApp, a to może nie być koniec tej historii.

Nie jest tajemnicą, że używamy więcej niż jednej aplikacji do komunikacji. Ilu z nas jednocześnie pisze w klasycznych "wiadomościach" i WhatsAppie czy Messengerze jednocześnie? W dodatku to pewnie nawet z tymi samymi osobami! Google też o tym wie i wygląda na to, że przygotowuje dla nas zaskakująco wygodne rozwiązanie.

Google i WhatsApp łączą siły, będzie wygodniej niż kiedykolwiek

Gigant technologiczny nie próżnuje i coraz bardziej rozwija swoją aplikację do przesyłania wiadomości. Co dopiero się dowiedzieliśmy, że prawdopodobnie będzie można z niej wykonywać połączenia wideo przy użyciu konta WhatsApp (i to poprzez ikonkę bezpośrednio w interfejsie użytkownika), a teraz dochodzą nas kolejne wieści. Wygląda na to, że WhatsApp i Google będą dalej łączyć siły i nie tylko na nich się skończy. Google Messages ma szansę się stać centrum naszych wszystkich rozmów.

Nowa funkcja krąży już w plotkarskich kręgach od dawna. Wiele razy zmieniając swoją nazwę, była już widziana jako Besties, potem VIPs, aż w końcu dzisiaj wraca jako Pixel Besties (bezpośrednio nawiązując do linii smartfonów Google Pixel). Jej działanie brzmi jak zbawienie dla "problemów" współczesnego świata i tego jak się komunikujemy przy użyciu naszych smart urządzeń.

Ile razy się zdarza, że z tymi samymi osobami rozmawiamy na kilku aplikacjach? Pewnie często, w końcu opcji nie brakuje. Discord, Instagram, Wiadomości i inne, to tylko kilka przykładów. Użytkownicy telefonów działających na systemie Android, mieliby zostać rozpieszczeni możliwością wybrania kilku najważniejszych kontaktów. Rozmowy z tymi osobami, we wspieranych appkach, zostałyby skonsolidowane wewnątrz Google Messages. W ten oto sposób mielibyśmy wszystko pod ręką. Czy byłoby to wygodne? Na razie trudno powiedzieć i brzmi to zachęcająco oraz zastanawiająco jednocześnie. Czekamy na więcej danych!

