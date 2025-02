Każdy użytkownik Gmaila musi o tym wiedzieć. Tylko wtedy będzie bezpieczny

Sztuczna inteligencja dobre wdarła się do naszego życia. I choć na co dzień kojarzymy ją ze wszelkiej maści ułatwieniami, to warto mieć również a uwadze to, że technologia ta może zostać wykorzystywana w różny sposób. Specjaliści biją na alarm i informują o niepokojącym wzroście liczby ataków phishingowych napędzanych przez sztuczną inteligencję. To z każdym rokiem stanowi coraz większe zagrożenie dla użytkowników, bowiem cyberprzestępcy wykorzystują nowe technologie do tworzenia coraz bardziej wyrafinowanych wiadomości i stron internetowych. Tym samym ich wykrycie staje się coraz trudniejsze dla wszystkich — nie tylko niedoświadczonych użytkowników.

Gmail jest jedną z najpopularniejszych platform do obsługi poczty e-mail na świecie — nic więc dziwnego, że tak szybko zainteresowała przestępców. Jej integracja z całym ekosystemem Google okazuje się bajecznie wygodna i prosta dla użytkowników. Ale jest bronią obosieczną: bo oznacza też, że konta Gmail przechowują ogromne ilości danych osobowych. To czynie je jeszcze bardziej atrakcyjnym celem dla hakerów. W przypadku przejęcia konta, cyberprzestępcy mogą uzyskać dostęp do dokumentów, zdjęć, historii wyszukiwania i innych wrażliwych informacji — przez co jako użytkownicy jesteśmy jeszcze bardziej narażeni.

Reklama

Nowa era ataków hakerskich. Teraz napędza je sztuczna inteligencja

Phishing nie jest nowym zjawiskiem. To zagrożenie z którym zmagamy się od lat, ale dzięki sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej wyrafinowany — a tym samym: trudniejszy do wykrycia. Według raportu Hoxhunt Phishing Trends, od początku 2022 roku liczba ataków phishingowych zwiększyła się o 49%. Cyberprzestępcy wykorzystują AI zarówno do generowania wiarygodnych maili, jak i całych stron internetowych. Nowoczesne narzędzia AI umożliwiają wiarygodne kopiowanie wyglądu stron banków, serwisów społecznościowych oraz innych popularnych platform, przez co użytkownikom jeszcze trudniej jest zweryfikować czy strona jest fałszywa.

Adrianus Warmenhoven, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Nord Security, zauważył, że phishing stał się łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiaj wystarczy bowiem kilka kliknięć, aby stworzyć wiarygodnie wyglądające treści. Co więcej: może to zrobić każdy, kto ma dostęp do podstawowych narzędzi AI. Dlatego warto stosować kilka prostych sztuczek, które pozwolą nam na skuteczną ochronę naszego konta.

5 zasad, które pozwolą skutecznie ochronić konto Gmail

Unikaj podejrzanych linków: specjaliści z FBI zalecają NIGDY nie klikać w linki, ani nie otwierać załączników, w niechcianych wiadomościach e-mail lub SMS-ach. Nawet jeśli wiadomość pochodzi od rzekomo zaufanego źródła, lepiej samodzielnie wpisać adres URL w przeglądarce, zamiast klikać w linki. Menadżer haseł i unikalne hasła: korzystanie z menedżera haseł pozwala na automatyczne wypełnianie danych logowania wyłącznie na zaufanych stronach. Dobry menedżer haseł sprawdza, czy adres URL zgadza się z zapisanym w bazie danych, co pomaga unikać oszustw. Bądź podejrzliwy: regularnie sprawdzaj aktywność na swoim koncie Gmail. Google umożliwia przeglądanie ostatnich logowań, a także oferuje powiadomienia o podejrzanych aktywnościach. W razie wykrycia czegokolwiek niepokojącego natychmiast zmień hasło i włącz dodatkowe zabezpieczenia. Dodatkowe metody ochrony: aktywacja dwuskładnikowego uwierzytelniania (czyli tzw. 2FA) znacznie utrudnia hakerom dostęp do konta, nawet jeśli uzyskają do niego hasło. Najbezpieczniejszym sposobem jest używanie aplikacji uwierzytelniających, takich jak Google Authenticator, zamiast kodów SMS, które mogą zostać przechwycone. Obecnie skuteczną metodą ku której kierują się wszyscy najwięksi branży są tzw. Passkeys, w obrębie ekosystemu znane jako Klucze Google. Dbaj o swoje dane: nigdy nie odpowiadaj na e-maile, SMS-y czy telefony proszące o podanie poufnych informacji. Jeśli masz wątpliwości, odwiedź stronę usługi ręcznie, zamiast korzystać z przesłanych linków.

Nie daj się oszukać - dbaj o swoje konto Gmail!

Jak widać - zasady tez nie należą do specjalnie trudnych, a zagwarantują znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa. Czasem wystarczy bowiem moment nieuwagi, byśmy stracili nie tylko ważne dane — ale także dostęp do naszego konta. I mam tu na myśli nie tylko pocztę Gmail, ale także wszystkie inne: od serwisów społecznościowych, po ulubione serwisy zakupowe na bankach kończąc!

Źródło