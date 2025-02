Mapy Google z kontrowersyjną zmianą. Sprawdź czy ciebie też dotknęła

Stało się. Mapy Google zmieniły to, co kilkanaście dni temu zapowiedział nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Zatoka Meksykańska przestała istnieć i została zastąpiona Zatoką Amerykańską – przynajmniej w USA, gdyż w innych krajach obowiązuje inne nazewnictwo.

Jedną z pierwszych decyzji prezydenta Donalda Trumpa była zmiana nazw niektórych ważnych dla Amerykanów punktów na mapie świata. Zatoka Meksykańska, znajdująca się w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego u wybrzeży Ameryki Północnej, zyskała swoją nazwę już w XVI wieku i w ten właśnie sposób była określana przez setki lat. Do 20 lutego tego roku, gdy Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zatytułowane "Przywrócenie nazw, które oddają cześć wielkości Ameryki". Na jego mocy zarówno Zatoka Meksykańska, jak i najwyższy szczyt USA (Denali) zyskują nowe nazwy: Zatoka Amerykańska oraz Mount McKinley (Góra McKinley). W osiągnięciu celu nie przeszkadzały krytyczne głosy płynące z samego Meksyku, który mówi wprost, że taka zmiana nie powinna mieć miejsca, lub powinna być przedyskutowana ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Reklama

Polecamy na Geekweek: PKP studzi zapowiedzi ministra dotyczące prędkości pociągów

Już przy okazji podpisania rozporządzenia pojawiły się dyskusje na temat tego, jak do sprawy zmiany nazw podejdą Google i Apple oferujące najpopularniejsze aplikacji map. Co ciekawe, na reakcję pierwszej z firm nie trzeba było długo czekać. Użytkownicy z USA korzystający z Map Google widzą już zaktualizowaną nazwę – Zatokę Amerykańską. W Mapach Apple obowiązuje dotychczasowa zmiana i nie wiadomo, czy i kiedy zostanie zmieniona na nową.

Zatoka Meksykańska czy Amerykańska? Zamieszanie w Mapach Google

Co ciekawe, Zatoka Amerykańska, jako jedyna nazwa tej zatoki, wyświetlana jest wyłącznie użytkownikom ze Stanów Zjednoczonych. W innych krajach, w tym w Polsce, zatoka pokazywana w Mapach Google posiada nazwę: Zatoka Meksykańska (Zatoka Amerykańska). Co ważniejsze, Zatoka Meksykańska wciąż jest jedyną, obowiązującą w Polsce nazwą zatwierdzoną przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej i na ten moment nie ma żadnych przesłanek, by zmieniło się to w najbliższym czasie. KSNG już w styczniu tego roku wydała oświadczenie, które mówi jasno:

Zatoka Meksykańska jest obiektem transgranicznym, a zmiana nazwy stosowanej w Stanach Zjednoczonych nie ma wpływu na nazwy stosowane w innych państwach leżących nad tą zatoką (Meksyk, Kuba). Warto też zwrócić uwagę na stosowanie nazwy tej zatoki na arenie międzynarodowej. Akwen ten formalnie uznawany jest przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną (IHO) za morze i jego nazwa stosowana na arenie międzynarodowej (ang. Gulf of Mexico, fr. Golfe du Mexique) ustalona została przez tę organizację. Zmiana nazwy Zatoki Meksykańskiej w IHO wymagałaby zgodny wszystkich państw leżących nad tym akwenem, a więc również Meksyku i Kuby – bez zgody tych dwóch państw na arenie międzynarodowej po angielsku będzie to nadal Gulf of Mexico, niezależnie od decyzji podjętej w Stanach Zjednoczonych.

Nazwą zalecaną przez Komisję do stosowania w języku polskim pozostaje nadal Zatoka Meksykańska – zmiana jednego z endonimów dla obiektu transgranicznego nie powinna mieć wpływu na tradycyjną polską nazwę całej zatoki. Co ciekawe, komisja prezentuje też inne przykłady różnych nazw miejsc geograficznych:

Przykładowo Zatoka Biskajska położona u wybrzeży Hiszpanii i Francji po francusku nazywa się Golfe de Gascogne (‘Zatoka Gaskońska’), po polsku stosujemy jednak nazwę będącą tłumaczeniem nazwy hiszpańskiej. Podobnie Zatoka Perska w państwach arabskich nad nią położonych nazywa się Al-Chalidż al-Arabi (‘Zatoka Arabska’), po polsku stosujemy nazwę będącą tłumaczeniem nazwy perskiej. Innym przykładem jest La Manche – dla cieśniny tej stosujemy w języku polskim nazwę francuską, a nie angielską English Channel (‘Kanał Angielski’).