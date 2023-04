Google podsumowuje działanie funduszu Google for Startups Ukraine Support Fund, na który przeznaczono 5 mln dolarów. Z dofinansowania skorzystało w zeszłym roku 58 ukraińskich firm.

Rok temu, tuż po po inwazji Rosji na Ukrainę Google ruszyło z programem pomocy ukraińskim startupom. Powołany specjalny fundusz umożliwiał wzięcie udziału w trzech turach, w których eksperci firmy przyznawali kwalifikującym się podmiotom wsparcie finansowe. W jego ramach, do końca ubiegłego roku przeznaczono 5 milionów dolarów na zasadach equity-free (bezzwrotne). Wybrane firmy otrzymają do 100 tys. dolarów. Dodatkowo mogą liczy na stały mentoring Google, wsparcie produktowe i kredyty na usługi chmurowe. 30 marca, w Campusie Google for Startups w Warszawie odbyło się spotkanie z beneficjentami, gdzie ponad 200 przedstawicieli społeczności startupowej rozmawiało na temat funduszu, wsparcia i dalszej współpracy Google z ukraińskimi firmami.

Ukraińskie startupy z dofinansowaniem od Google. Podsumowanie akcji

Magdalena Przelaskowska Google for Startups, Senior Startup Partner Manager

Sektor technologiczny Ukrainy jest ważnym obszarem. Jego duch przedsiębiorczości pozostaje niezłomny, jak sama Ukraina. Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy pomóc w tym czasie.

- powiedział Sundar Pichai, CEO Google i Alphabet, w wyemitowanym podczas spotkania nagraniu wideo.

Podczas wydarzenia, oprócz podsumowania programu, przedstawiciele 46 startupów miało okazję zaprezentować swoje oferty przed międzynarodowymi inwestorami. W trakcie prezentacji przedstawiali oni swoje swoje produkty i usługi. Inwestorzy mieli również możliwość zapoznania się z usługami dedykowanymi branży medycznej oraz nowoczesnymi systemami do zarządzania danymi.

Poniżej znajdziecie linki oraz opisy wybranych ukraińskich startupów, które otrzymały wsparcie finansowe od Google w ramach funduszu Google for Startups Ukraine Support Fund:

Źródło: Google

Łącznie, w ramach funduszu Startups Ukraine Support Fund wsparto 58 firm. Google podaje, że beneficjenci pozyskali 10,2 mln dolarów finansowania, zwiększyli przychody średnio o 106%, zatrudniają ponad 800 pracowników w obszarze technologicznym (z czego 46% stanowiły kobiety) i zrekrutowali 216 osób. Niektóre ze startupów rozszerzyły swoją działalność na nowe rynki, a dzięki m.in. wykorzystaniu AI do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań biznesowych, co przełożyło się na zwiększenie zysku przy mniejszym nakładzie pracy.