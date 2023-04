Android 14 beta 1 trafia właśnie do pierwszych użytkowników. Jeśli posiadasz wybrany smartfon Google Pixel, to już teraz możesz testować nowe funkcje, które w pełnej wersji zadebiutują dopiero za kilka miesięcy.

Google poinformowało właśnie o udostępnieniu pierwszej bety Androida 14 - nowej wersji systemu dla smartfonów zbudowanego skupiających swoją uwagę na takich aspektach jak prywatność, bezpieczeństwo, wydajność, produktywność developerów i dostosowywanie do potrzeb użytkowników. Android 14 jeszcze dalej usprawnia działanie i optymalizację systemu na dużych ekranach (tabletach) oraz na urządzeniach składanych i nie tylko. Firma czyni stałe postępy w dopracowywaniu funkcji i stabilności Androida 14, który w ostatnich miesiącach był testowany w ramach Android 14 Preview - programu na bardzo wczesnym etapie rozwoju systemu, który pozwalał poznać niektóre funkcje, które trafią do finalnego produktu. Google potwierdza, że nadszedł czas, by do testów beta dołączyli nie tylko developerzy, ale także sami użytkownicy, którzy będą mogli dzielić się swoimi spostrzeżeniami i zgłaszać znalezione usterki.

Android 14 beta 1. Co nowego w systemie?

Na temat kilku nowości w Android 14 pisaliśmy już wielokrotnie - ustawienia dostępności, nowe funkcje prywatności, zakończenie wsparcia dla starych aplikacji. W drugiej wersji Android 14 Developer Preview zawitały usprawnione powiadomienia - w tym informujące m.in. o dostępie do kamery czy mikrofonu przez aplikacji, możliwość tworzenia własnych tapet i szereg zmian w samym sercu systemu, których zwykły użytkownik raczej nie dostrzeże.

Nieco więcej nowości przynosi udostępniona właśnie beta 1. To m.in. usprawnione nawigowanie po aplikacjach. System będzie wyświetlał bardziej widoczną strzałkę wstecz wskazującą na interakcję z apką informując o powrocie do poprzedniej "strony" lub ekranu. Strzałka ta ma spójna z tym jak wygląda cały system - od stylu graficznego po tapetę.

Dużą zmianą w systemie jest bardziej rozbudowany ekran udostępniania. Twórcy aplikacji dostają dodatkowe narzędzia pozwalające na jeszcze lepsze dostosowanie akcji związanych z udostępnianiem, nie zabraknie też priorytetowych kontaktów, z którymi najczęściej się komunikujemy - te będą pojawiać się na pierwszych miejscach osób, z którymi chcemy wejść w interakcję.

W Android 14 pojawiają się też bardziej rozbudowane narzędzia dla developerów ułatwiające tworzenie atrakcyjnych wizualnie aplikacji. Usprawniono również działanie systemu umożliwiającego zmianę języka dla konkretnych aplikacji. Nie mogło też zabraknąć czegoś dla osób, które mają trudności w posługiwaniu się smartfonem związane z niepełnosprawnościami. accessibilityDataSensitive umożliwi nałożenie specjalnych ograniczeń, które skutecznie ograniczą przypadkowe wykonanie jakiejś czynności w aplikacji - np. finalizowanie zakupów czy przelewanie pieniędzy.

Android 14 beta 1. Kto może skorzystać?

Na ten moment testową wersję systemu Android 14 mogą pobrać i zainstalować wyłącznie posiadacze niektórych modeli smartfonów Google Pixel. By dołączyć do testów wystarczy odwiedzić stronę google.com/android/beta i postępować zgodnie z instrukcjami na niej zamieszczonymi. Poniżej znajdziecie listę kompatybilnych urządzeń:

Pixel 4a (5G)

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

W przyszłości beta zostanie rozszerzona o kolejnych producentów - których konkretnie? Tego Google nie zdradza. Można jednak podejrzewać, że betę Android 14 otrzymają użytkownicy najpopularniejszych smartfonów.

Android 14 beta 1. Kiedy premiera stabilnej wersji systemu?

Patrząc na kalendarz tegorocznych testów flagowego systemu Google można podejrzewać, że premiera stabilnej wersji Androida 14 planowana jest na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Między kwietniem i majem pojawiać się będą kolejne wersje rozwojowe, a w czerwcu i lipcu powinniśmy wejść w fazę Platform Stability skupiającej się przede wszystkim na optymalizacji, eliminowaniu błędów i aktualizacji najważniejszych bibliotek systemu.

Podobnie było w przypadku Androida 13, który do użytkowników w pełnej wersji trafił 15 sierpnia 2022 r. W pierwszej kolejności zainstalować go mogli posiadacze smartfonów Google Pixel, z czasem aktualizacja trafiała na inne urządzenia - a sam Android 13 stał się podstawą do nowych wersji popularnych nakładek systemowych od wielu producentów smartfonów.