Najdalsze zakątki świata i Polski w Google. Wirtualne podróże nigdy nie były tak wciągające

Różnorodność kolekcji Google Arts & Culture pokazuje, jak bogaty dorobek (pop)kulturowy ma nasza cywilizacja, ale też ukazuje ogrom potencjału na to, by go promować i archiwizować. Wielokrotnie zdarzało się, że losowe sytuacje decydowały o przyszłości kultowych dzieł sztuki czy budynków, dlatego wszelkie formy zachowania takiej spuścizny są na wagę złota. Drugi niezwykle ważny aspekt takich projektów, jak Google Arts & Culture, to możliwość nie tylko wirtualnego zwiedzania największych zabytków czy muzeum, ale też wypromowania lokalnych atrakcji turystycznych, o których istnieniu mieszkańcy innych krajów (a także i tego samego, gdzie się znajduje ów atrakcja) mogą nawet nie wiedzieć.

Najnowszym z nich jest Kraków-WOW, którego otwarcie nastąpiło całkiem niedawno. To okazja, by bliżej przyjrzeć się historii miasta, jego mieszkańców i poszczególnych zabytków oraz obecnych tam dzieł. Kolekcja dostępna jest oczywiście w przeglądarce na stronie internetowej, a także w dedykowanej aplikacji na iOS i Androida. Dotyczy to tez wszystkich innych, o których rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu z Elą Różalską z Google. Jak długo powstają kolekcje? Kto nad nimi pracuje i które z nich są najciekawsze? Miłego słuchania!

Google Arts & Culture - Kraków WOW. Zwiedzaj świat online

