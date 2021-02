Prawo okazało się silniejsze od korporacji. Koniec rollercoastera pt. Google i Facebook vs. Australia

Przez ostatnie tygodnie siadaliśmy, jakby to określił Włodzimierz Szaranowicz, „jak do telenoweli”, czytając i oglądając kolejne doniesienia z placu boju, na którym australijska władza zdecydowała się pójść na kurs kolizyjny z największymi gigantami świata IT – Google i Facebookiem. Zaczęło się od samego pomysłu, by firmy oddawały podmiotom medialnym część dochodu z racji tego, że ich treści służą do generowania ruchu w serwisie społecznościowym i wyszukiwarce. Zaczęło się w lipcu, kiedy Australia po raz pierwszy ogłosiła chęć wdrożenia takich przepisów w życie. Wtedy też zakładano, że kiedy Facebook i Google wytną ruch z tamtego regionu, rząd bardzo szybko porzuci pomysł. Tak się jednak nie stało.

Facebook i Google dostosują się do prawa Australii

Temat regulacji wrócił pod koniec stycznia, kiedy to Google w ramach „eksperymentu” najpierw zagroził, a potem wyciął ruch z tamtejszych portali. Chwilę później dołączył do niego Facebook, wycinając nie tylko portale gazet, ale też – agencji rządowych. Nikt nie mógł też wklejać na Facebooka linków z australijskich serwisów informacyjnych. Taki stan nie trwał jednak długo, ponieważ po kilku dniach rządowi i Facebookowi udało się dojść do bliżej niezidentyfikowanego porozumienia. Finalnie więc – prawo weszło w życie.

This new law is a big step forward. It helps ensure publishers and journalists get paid a fairer share for their work. Australia has shown what’s possible and other democracies around the world can build on their ideas. https://t.co/je2J5CpIvY — Brad Smith (@BradSmi) February 25, 2021

Jakie wnioski płyną z takiego pokazu sił obu stron? Moim zdaniem – dosyć straszne. Z jednej strony bowiem mamy zagraniczne megakorporacje, których siła jest tak duża, że rządy muszą liczyć się z ich zdaniem i uwzględniać ich interesy w tworzeniu lokalnego prawa. Innymi słowy – firmy ze Stanów Zjednoczonych mają wpływ na to, jak będzie wyglądał krajobraz prawny po drugiej stronie oceanu, a tamtejszy rząd de facto nie może tego ustalić samodzielnie, bez oglądania się na ich opinie. Z drugiej jednak strony, ze względu na właśnie taką pozycję korporacji, zaczynamy wchodzić w erę prawa, które nie do końca jest równe dla wszystkich. Pamiętajmy bowiem, że przyjęta ustawa wymienia z nazwy Google i Facebooka, inne podmioty (Twitter, TikTok etc.) które również na tym zarabiają zostawiając w spokoju. Jest to zachwianie zasad równej konkurencji, które (niestety) będzie raczej postępowało. Jestem bowiem przekonany, że za chwilę także inne państwa będą chciały się przyłączyć i idąc za precedensem uszczknąć coś „dla siebie” z pieniędzy tych gigantów.