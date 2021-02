Kilka dni i po sprawie. Facebook znów będzie udostępniać wiadomości w Australii

Ostatnie tygodnie przyniosły w świecie technologii sytuację, która cały rynek mogła w mig zmienić nie do poznania. Spór Facebooka i Australijskiego rządu przybierał na sile — wszystko to przez zaproponowaną ustawę narzucającą obowiązek płacenia twórcom treści za materiały, które były tam udostępniane. Żadna ze stron nie chciała ustąpić, dlatego z dnia na dzień zniknęły wszystkie treści informacyjne z tablic. Jak można się było spodziewać, kliki w najpopularniejszych mediach przestały się zgadzać — spadki były dramatyczne. Nie trzeba było długo czekać na ugodę, do której udało się dojść Facebookowi i australijskiemu rządowi.