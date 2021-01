Chcą zmusić Google do płacenia. Firma „eksperymentalnie” wycięła z wyszukiwania ich największe serwisy

Chyba nie tylko ja odnoszę wrażenie, że w związku z przeciągającą się pandemią kwestie takie jak odpowiedzialność technologicznych gigantów wobec innych podmiotów, która była bardzo mocno poruszana na początku zeszłego roku, nieco zeszła na dalszy plan. Ludzie zwyczajnie zaczęli mieć nieco inne zmartwienia niż to, kto komu powinien płacić za treści, więc cała dyskusja na temat chociażby ACTA2. Jednak nie wszyscy o temacie zapomnieli całkowicie. Rząd Australii kontynuował bowiem swój pomysł na to, jak rozliczyć Google z korzystania z treści tamtejszych wydawców. Samą ideę opisywałem wam w lipcu, kiedy to został opublikowany projekt ustawy, nakładający na Google obowiązek umowy z wydawcami i przekazywania im opłat. Wielu z was sądziło, że Google w takim wypadku po prostu wyłączy tamtejsze portale z wyszukiwania. I jak się okazało – częściowo mieliście rację.

Google pokazuje swoją siłę, ale robi to w białych rękawiczkach

Już od momentu zapowiedzi projektu ustawy wymuszającej na gigancie wykupywanie treści, Google miało na stronie głównej hasło „the way Aussies search every day on Google is at risk”. Wczoraj strona Australian Financial Review doniósł, że coś zmieniło się w sposobie, w jaki Google wyświetla linki do australijskich portali, a właściwie – że nie pokazuje ich w ogóle. Portal zdecydował się zapytać Google, co taka sprawa ma oznaczać. Rzecznik prasowy giganta przyznał, że w tym momencie firma prowadzi kilka eksperymentów, których efekty mogą w jakiś sposób dotknąć 1 proc. użytkowników w Australii. Dodał też, że firma podobnych eksperymentów przeprowadza na całym świecie tysiące i że nie jest to w żaden sposób skierowane przeciwko australijskim wydawcom. Ba, dodał, że wartość ruchu, który trafia do wydawców dzięki przeglądarce w samym tylko 2018 r. to ponad 200 mln dolarów.