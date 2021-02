Facebook idzie na wojnę z Australią, i to na całego…

Władze korporacji zdecydowały się zablokować możliwość publikowania informacji wszystkim serwisom informacyjnym z tego kraju. Zwykli Australijczycy nie będą mogli udostępniać na swoich profilach wiadomości zagranicznych, nie mogą też wklejać linków do serwisów tego typu. Faktycznie, jeśli spróbujemy dziś wejść na profil jakiejkolwiek australijskiej gazety, zobaczymy tylko jej pusty profil.

W pierwszym momencie Facebook zablokował też kilka profili rządowych. Później je przywrócono, a przedstawiciel korporacji „przeprosił” mówiąc, że:

„Ponieważ prawo nie daje jasnych wskazówek na temat definicji treści informacyjnej, na początku przyjęliśmy zbyt szeroką definicję. Będziemy przywracać te strony, które zostały niesłusznie usunięte”. Moim zdaniem te czasowe blokady przypadkowe nie były.

The @BOM_au Facebook page has also disappeared as part of the news ban.@SciNate: "This is incredibly concerning, since the Bureau uses social media to get their warnings out as broadly as possible." pic.twitter.com/8CTHvD2oFW

— News Breakfast (@BreakfastNews) February 17, 2021