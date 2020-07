Zaczęło się. Australia każe płacić Google i Facebookowi za swoje newsy

Google i Facebook się z taką polityką oczywiście nie zgadzają

Lokalny manager Google, Mel Silva, oczywiście jest przeciwko wprowadzeniu takich zasad współpracy, zwracając uwagę na to, że dzięki usługom Google wydawcy mają znacznie większy ruch na swojej stronie, co samo z siebie jest dla nich dużym zyskiem. W oświadczeniu, które opublikował, możemy przeczytać:

Mieliśmy nadzieję, że projekt ustawy będzie przyszłościowy i zachęci zarówno wydawców, jak i platformy cyfrowe do negocjowania i wprowadzania innowacji na rzecz lepszej przyszłości, dlatego jesteśmy głęboko rozczarowani i zaniepokojeni, ponieważ to, co zaprezentowano, zdecydowanie tego nie osiągnie

Jego odpowiednik w Facebooku, Will Easton, ograniczył się do krótkiego stwierdzenia, że przygląda się projektowi, aby „zrozumieć wpływ, jaki będzie to miało na branżę, usługi i inwestycje Facebooka w ekosystem wiadomości w Australii”.