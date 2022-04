Chrome nie należy do moich ulubionych przeglądarek. Zdarzają się jednak sytuacje, w których korzystam z konkurencyjnej dla Safari aplikacji na macOS. Nieczęsto też zaglądam do jej opcji, a jeśli już to robię, to zawsze się gubię. I o ile pasek boczny z kategoriami wydaje się bardzo pomocny, tak bardziej zaawansowane ustawienia zawsze sprawiają mi trudności (mimo obecności paska wyszukiwania). W szczególności dotyczy to opcji z kategorii prywatność i bezpieczeństwo. Być może takich osób jak ja jest więcej, dlatego Google postanowiło wprowadzić do Chrome całkowicie nową funkcję - poradnik związany prywatnością i bezpieczeństwem danych.

Przewodnik po prywatności stworzony został przez europejskie Centrum Bezpieczeństwa Google (GSEC) znajdujące się w Monachium i Dublinie. Pracują w nim oświadczone zespoły inżynierów, specjalistów ds. zasad i ekspertów bezpieczeństwa.

Rozumiejąc problem, opracowując rozwiązania, współpracując z innymi i dając większe możliwości użytkowników na całym świecie, możemy zbudować lepszy, bezpieczniejszy internet dla wszystkich. Zespół Inżynierskiego Centrum Bezpieczeństwa Google składa się z setek inżynierów, ekspertów produktowych, projektantów i badaczy, którzy pracują nad stworzeniem lepszego, bezpieczniejszego internetu.

- przeczytacie na stronach Centrum Bezpieczeństwa Google

Google z poradnikiem o prywatności i bezpieczeństwie danych w Chrome

Przewodnik po prywatności przeprowadzi użytkowników Chrome krok po kroku po niektórych istniejących już ustawieniach prywatności i zabezpieczeń w przeglądarce. Pozwoli on dowiedzieć się więcej o konkretnych funkcjach i dokonywać właściwych wyborów i zarządzać nimi w jednym miejscu.

W pierwszej kolejności w Przewodniku pojawią się informacje o plikach cookies, synchronizacji historii między urządzeniami, ustawieniach związanych z bezpiecznym przeglądaniem (ochrona przed niebezpiecznymi stronami). Na podstawie zebranych opinii od użytkowników, poradnik będzie stale rozwijany. Przy okazji kolejnych aktualizacji, pojawiać się w nim będą dodatkowe funkcje i porady.

Nowy przewodnik po prywatności i bezpieczeństwie danych zadebiutuje w Chrome na komputerach z systemem Windows i macOS w najbliższych tygodniach i dostępny będzie bezpośrednio z poziomu zakładki Prywatność i Bezpieczeństwo w ustawieniach przeglądarki. Będzie to jedna z nowości w ramach Chrome 100, który zadebiutował w zeszłym tygodniu. I choć nie wprowadza rewolucyjnych zmian, to kamień milowi w historii aplikacji do przeglądania Internetu. Co prawda firma przyzwyczaiła nas, że aktualizacje i nowe funkcje nie idą w parze z numerkami wersji, nie da się ukryć, że liczba 100 to coś, co nakłania do refleksji. Również Google postanowiło popatrzeć w przeszłość.

Gdy w 2008 r. Chrome debiutował na rynku, jego programiści dążyli do stworzenia szybkiej, bezpieczeń i niezawodnej przeglądarki. I choć droga ta była wyboista i po drodze ekipa z Google napotykała wiele problemów, dziś Chrome jest najpopularniejszą aplikacją internetową na świecie oferującą duże możliwości. Nie tylko te wbudowane w samą przeglądarkę, ale za sprawą społeczności, która tworzy rozszerzenia ułatwiające i wpływające pozytywnie na sposób przeglądania treści w Sieci.