Google pracuje nad ulepszeniem autouzupełniania na pasku adresu

Google zapewnia, że nowe ulepszenie pozwoli na dopasowywanie adresów nie tylko z naszych zakładek, ale i historii czy dokumentów bez wpisywania ich początków, a też dowolnego fragmentu z adresu URL. Funkcja może okazać się przydatna, jeżeli chcemy odnaleźć na przykład jakąś stronę czy artykuł, a nie pamiętamy jej całego adresu, witryny, na której go znaleźliśmy i właściwie tylko fragment adresu. Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że jakiś czas temu przeczytaliście artykuł Kamila na temat przerywania płacenia abonamentów. Nie do końca jednak pamiętacie, gdzie i jak go znaleźliście. Wystarczy, że w pasek adresu wpiszecie na przykład tylko „przeryw” czy „abonamentow”, a Google poradzi sobie z zadaniem i podpowie wam właściwą stronę.

Nowa funkcja pozwoli dobierać autouzupełnianie na podstawie tytułu strony, a nie samego URL. Google za przykład wyjaśnienia działania ulepszenia użyło artykułu na Wikipedii na temat space shuttles (wahadłowców kosmicznych). Jeżeli wcześniej odwiedziliście adres „en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle” i chcielibyście wrócić do niego w tym momencie autouzupełninie zadziała tylko w momencie, gdy zaczniecie od wpisywania „en.wiki”. Ulepszenie omniboxa sprawi, że będziecie mogli wpisać na przykład „wiki/space_shu” lub „space shut” i funkcja faktycznie zadziała.

Jeżeli już teraz chcecie sprawdzić pełnię możliwości testowanego przez Google rozwiązania musicie uruchomić odpowiednią flagę. Wystarczy, że w pasku adresu wpiszecie chrome://flags, a w otwartej witrynie wyszukacie „Omnibox Autocomplete Titles”. Przy fladze zaznaczcie opcję „Enabled” i zresetujcie przeglądarkę.