Czy kiedykolwiek przerywacie płacenie abonamentów?

Najbardziej skomplikowana jest, oczywiście, sytuacja z VOD. W tym momencie opłacam trzy — przez fatalne aplikacje Amazonu, Playera i Crunchyrolla zrezygnowałem z nich na amen. Dopóki usługi nie doczekają się lepszych jakościowo treści, wracać nie zamierzam. Mimo że na Netflixa ostatnio w ogóle nie zaglądam, traktuję go trochę tak, jak wielu ludzi dostęp do podstawowych kanałów w telewizorze. Właściwie można powiedzieć, że to są moje podstawowe kanały w telewizorze, gdyż żadnej innej anteny nie mam, kiedy więc naszłoby mnie na oglądanie telewizji na żywo, to pozostaje mi wykupienie do nich dostępu online. Niemniej — z czystego lenistwa nie rezygnuję, bo może coś się trafi, a może znów będę chciał odpalić do snu Przyjaciół czy IT Crowd. Wiem też, że nawet kiedy skończy się darmowa (roczna) subskrypcja Apple TV+ — płacić będę. Dystrybucja seriali „co tydzień” zmusza do stałego abonamentu, jeżeli chce się być na bieżąco — a przecież zbliża się premiera Fundacji. Z HBO Go zresztą jest ta sama historia.

Z części abonamentów wyplątać się nie mogę. Z innych — dla własnego spokoju, nie chcę (tak, mowa o Spotify). Teoretycznie najprościej jest z VOD — bo przecież mógłbym skupić się na jednym miesięcznie — wyciągnąć z niego jak najwięcej, wracać przy okazji dużych premier czy wrzutek. No niby bym mógł, ale łatwiej jest kliknąć Przyjaciół na Netflixie, niż wstać po płyty BD. A przecież to tylko X złotych miesięcznie. W ten sposób boli mniej, niż kiedy pomyślę ile to jest w skali roku. Z drugiej strony: nie po to opłacam, by budować strategię efektywnego oglądania. Sięgam po to, na co mam akurat ochotę — a że nie tak często jakbym mógł, to już zupełnie inna bajka.