Co nowego w Google Chrome? Przydatne zmiany w interfejsie i pod maską

Chrome wprowadza funkcję grupowania kart, którymi można wygodnie zarządzać podczas pracy nad kilkoma projektami. Do tej pory jednak Chrome nie radził sobie najlepiej z przeglądaniem/przeszukiwaniem otwartych kart, co Opera i Edge też robią lepiej dzięki pionowym listom wszystkich otwartych w kartach stron. Dopiero teraz pojawia się opcja szybkiego przeszukiwania kart. Będzie to możliwe dzięki dedykowanemu przyciskowi lub skrótowi na klawiaturze – Ctrl+Shift+E.

Konkurencja dorasta, jeszcze chwila i pożegnam się z Chrome

Udostępnianie obrazków za pomocą kodu QR

W wersji Canary 86 Chrome’a zawitała ciekawa opcja udostępniania obrazków za pomocą… kodów QR. Zamiast udostępniać innym osobom bezpośredni link, przeglądarka pozwala na utworzenie nowego kodu QR, który poprowadzi drugą osobę do danego obrazka. Celem jest oczywiście ułatwienie dzielenia się obrazkami/linkami z innymi użytkownikami smartfonów, którzy mogą ten kod po prostu zeskanować zamiast wczytywać klasyczny link.

Ograniczenie powiadomień w Chrome

Coraz więcej stron internetowych wykorzystuje mechanizm powiadomień, nawet wtedy gdy nie pełnią one (strony) roli web-aplikacji danej usługi. Duża część z nich nadużywa tej opcji nagminnie wysyłając powiadomienia, dlatego Chrome wprowadza opcję ograniczenia czasowe dla powiadomień z okresem równym 90 dni. Nowość pojawia się w Chrome 86 i oferuje więcej opcji na temat tego, jak długo aktywne będą powiadomienia na stronie www. MsPowerUSer sugeruje, że to może zwiększyć zainteresowanie użytkowników powiadomieniami, ponieważ uruchomienie subskrypcji z ograniczeniem czasowym spowoduje, że będą z nich chętniej i częściej korzystać.

Przeglądarka PDF-ów w Chrome pokazuje adnotacje

Chrome 86 przynosi użyteczną funkcję dla wszystkich użytkowników, którzy decydują się na używanie przeglądarki do celów przeglądania plików PDF. W widoku podglądu dostępny będzie teraz przyciski uaktywniający adnotacje dodane do pliku PDF. Jest to drobne, acz użyteczne usprawnienie dla tych, którzy nie przepadają za konkurencją w postaci Adobe Readera, Worda czy innych programów do otwierania PDF-ów.

Chrome ułatwi zakupy w sieci. Możecie zapomnieć o plastikowych kartach

Instalator Google Chrome w folderze Program Files

Ci, którzy choć raz poszukiwali domyślnego folderu instalacyjnego Chrome wiedzą, że przeniesienie plików przeglądarki do folderu Program Files dużo ułatwi. Zmiana ta obecna jest od Chrome 85, a także w deweloperskich buildach Chrome 86. Od momentu, gdy Chrome nie wpiera 32-bitów, obecność w folderze Program Files (x86) była zbędna.

Źródło: mspoweruser