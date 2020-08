Edge zawstydza Chrome. Google, czas wziąć się do roboty!

Opera oferuje już Konteksty oraz pionową listę otwartych kart. To zdecydowanie ułatwia i przyspiesza nawigację, dlatego z przyjemnością przywitałbym taką funkcję w pozostałych przeglądarkach. Chrome cały czas eksperymentuje z grupowaniem kart, które wdrażane jest na raty i nie do końca przekonuje do siebie użytkowników, za to Edge zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sprawdza użyteczność takiego rozwiązania wśród swoich użytkowników.

Pionowe karty w Edge – przeglądarka Microsoftu znów wyprzedza Chrome

Po pobraniu i instalacji wersji Canary (deweloperska) przeglądarki Edge będziecie jednak musieli liczyć na łut szczęścia, ponieważ sprawdzenie nowości może nie być możliwe. Microsoft rozpoczął testy A/B pionowej listy kart, która pojawia się u niektórych osób. Oprócz łatwiejszej nawigacji, takie rozwiązanie utrudnia przypadkowe zamknięcie karty na górnym pasku, gdzie omyłkowe natrafienie na przycisk z „X” nie było tak dużym wyzwaniem.

Profil Alumia pokazał działanie tej funkcji w wideo na Twitterze. I choć wydaje się, że to stosunkowo niewielka zmiana – bo na pewno część z Was zada pytanie o zasadność jej istnienia – to po wielu latach używania Chrome i Opery jednocześnie napiszę wprost: dla niektórych taka nowość będzie na wagę złota. Mam nadzieję, że testy wypadną korzystnie i w jednej z nadchodzących wersji Edge pionowe karty pojawią się na stałe.

Źródło grafiki: mspoweruser